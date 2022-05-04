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فورمولا 1 / جائزة ميامي الكبرى مدونة

مواعيد عرض جائزة ميامي الكبرى 2022

تعود الفورمولا واحد لمغادرة القارة الأوروبيّة عبر جولة سريعة جديدة ضمن جائزة ميامي الكبرى.

مروان الوافي
من قبل:
مواعيد عرض جائزة ميامي الكبرى 2022

تتواصل الإثارة مع انطلاقة هذا الحقبة الجديدة من بطولة العالم للفورمولا واحد، وسيزداد التشويق أكثر عبر زيارة حلبة جديدة متمثّلة في ميامي التي أصبحت السباق الثاني الأمريكيّ في الروزنامة، في ظلّ إقامة سباق أوستن لاحقًا خلال الموسم.

وستكتشف الفرق تصميم الحلبة على أرض الواقع للمرّة الأولى يوم الجمعة، حيث تطغى عليه الخطوط المستقيمة، التي من المرجّح أن تتناسب مع ريد بُل، لكن مع وجود بعض المنعطفات البطيئة التي تتناسب مع فيراري، وهو ما يُشير إلى أداء متقاربٍ بينهما مجدّدًا في المجمل.

وستسعى فيراري لتجاوز خيبة أمل سباق إيمولا الذي عرفت فيه تقلّص أفضليّتها وأفضليّة سائقها شارل لوكلير بشكلٍ كبير في صدارة البطولتين بعد عطلة نهاية الأسبوع شبه المثاليّة لغريميهما ريد بُل وماكس فيرشتابن.

أمّا خلفهما فسيسعى فريق مكلارين لمواصلة صحوته وتحسّن أدائه والتغلّب على مرسيدس، بينما تمنّي الأخيرة النفس بأن تسمح لها بعض التحديثات التي ستجلبها لقلب تأخّرها واستخراج المزيد من الأداء من سيارتها.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم

التاريخ

الحصة

التوقيت

الجمعة

06 مايو/أيار

التجارب الحرة الأولى

 18:30

الجمعة

06 مايو/أيار

التجارب الحرة الثانية

21:30

السبت

 07 مايو/أيار

التجارب الحرة الثانية

17:00

السبت

07 مايو/أيار

السباق القصير

20:00

الأحد

08 مايو/أيار

السباق

19:30

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم

التاريخ

الحصة

التوقيت

الجمعة

06 مايو/أيار

التجارب الحرة الأولى

 21:30

الجمعة

06 مايو/أيار

التجارب الحرة الثانية

00:30

السبت

07 مايو/أيار

التجارب الحرة الثالثة

20:00

السبت

 07 مايو/أيار

التجارب التأهيليّة

23:00

الأحد

08 مايو/أيار

السباق

22:30
 
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