مواعيد عرض جائزة موناكو الكبرى 2022

تتواصل الإثارة في هذا الموسم الشيّق من بطولة العالم للفورمولا واحد من خلال جولة موناكو المرموقة.

إذ ستكون شوارع الإمارة مسرحًا لمعركة جديدة بين ريد بُل وفيراري، في ظلّ انضمام الصانع الألماني مرسيدس إليهما.

وسيُحاول البطل المحلي شارل لوكلير تجاوز حظّه العاثر على أرضه، وكذلك خيبة أمل السباق الماضي في برشلونة عندما تعطّل محرّكه أثناء تواجده في صدارة مريحة، ليضرب بقوّة ويستعيد صدارة الترتيب العام.

لكن سيتعيّن على فريقه فيراري اتّخاذ قرار بشأن إرجاعه إلى مكوّنات قديمة أو منحه مكوّنات جديدة بعد تعطّل شاحنه التوربيني ونظام "ام.جي.يو-اتش" في برشلونة.

ومن المرجّح أن تكون فيراري قويّة في هذه الجولة في ظلّ تمتّعها بشكلٍ عام بأداء قوي في المنعطفات البطيئة التي تطغى على حلبة مونتي كارلو.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 27 مايو/أيار التجارب الحُرّة الأولى 12:00 الجمعة 27 مايو/أيار التجارب الحُرّة الثانية 15:00 السبت 28 مايو/أيار التجارب الحُرّة الثالثة 11:00 السبت 28 مايو/أيار التجارب التأهيليّة 14:00 الأحد 29 مايو/أيار السباق 13:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 27 مايو/أيار التجارب الحُرّة الأولى 15:00 الجمعة 27 مايو/أيار التجارب الحُرّة الثانية 18:00 السبت 28 مايو/أيار التجارب الحُرّة الثالثة 14:00 السبت 28 مايو/أيار التجارب التأهيليّة 17:00 الأحد 29 مايو/أيار السباق 16:00