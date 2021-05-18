مواعيد عرض جائزة موناكو الكبرى 2021

على إثر غيابها عن الروزنامة الفعليّة لموسم 2020 بسبب جائحة كورونا، تعود حلبة مونتي كارلو للظهور مجدّدًا هذا العام.

وسيخوض سائقو الفورمولا واحد غمار تحدّي شوارع الإمارة الساحرة التي تُعدّ اختبارًا حقيقيًا للسائق أكثر من السيارة بالنظر إلى ضيق المسار وتعرّجاته ومطبّاته ما يتطلّب يقضة تامة طوال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المرجّح أن تكون ريد بُل الأوفر حظًا نهاية الأسبوع الجاري بالنظر إلى أنّها تمتّعت بالحزمة الأسرع في المقطع الثالث من حلبة برشلونة المتطلّب للارتكازيّة، لكن بالطبع لا يُمكن استبعاد مرسيدس من المعادلة.

أمّا فيراري فتبدو متمتّعة بحظوظٍ جيّدة لتصدّر معركة الوسط مجدّدًا، خاصة عبر صاحب الأرض والجمهور شارل لوكلير.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الخميس 20 مايو/أيار التجارب الحُرّة الأولى 09:30 الخميس 20 مايو/أيار التجارب الحُرّة الثانية 13:00 السبت 22 مايو/أيار التجارب الحُرّة الثالثة 10:00 السبت 22 مايو/أيار التجارب التأهيليّة 13:00 الأحد 23 مايو/أيار السباق 13:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الخميس 20 مايو/أيار التجارب الحُرّة الأولى 12:30 الخميس 20 مايو/أيار التجارب الحُرّة الثانية 16:00 السبت 21 مايو/أيار التجارب الحُرّة الثالثة 13:00 السبت 21 مايو/أيار التجارب التأهيليّة 16:00 الأحد 22 مايو/أيار السباق 16:00