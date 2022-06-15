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مواعيد عرض جائزة كندا الكبرى 2022

تعود جائزة كندا الكبرى إلى روزنامة بطولة العالم للفورمولا واحد 2022 أخيرًا في ظلّ حماسٍ كبير في صفوف السائقين لعطلة نهاية الأسبوع.

مواعيد عرض جائزة كندا الكبرى 2022

بعد غيابها منذ عام 2019 بسبب جائحة كورونا، تعود جولة مونتريال أخيرًا إلى روزنامة البطولة ضمن الجولة التاسعة من موسم 2022.

وعبّر العديد من السائقين عن حماسهم للعودة إلى حلبة جيل فيلنوف بعد طول الغياب، وذلك بالنظر إلى الأجواء العامة الرائعة في عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب طبيعة الحلبة السريعة التي تفرض تحديًا رائعًا بالنسبة لهم.

وستكون هذه الجولة مهمّة بالنسبة لمعركة الصدارة، حيث ستُحاول فيراري العودة إلى السكّة الصحيحة بعد سلسلة خيبات الأمل التي انتهت بانسحاب مزدوجٍ من جائزة أذربيجان الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

ولا تزال وضعيّة مكوّنات وحدات طاقة شارل لوكلير غير واضحة، وإذا ما كان سيحصل على مكوّنات جديدة قد تتسبّب في تلقيه لعقوبة على شبكة الانطلاق.

ونُذكّر بأنّ الحصص تُقام في موعدٍ متأخّرٍ بتواقيت منطقتنا العربيّة.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصة التوقيت
الجمعة 17 يونيو/حزيران التجارب الحرة الأولى 18:00
الجمعة 17 يونيو/حزيران التجارب الحرة الثانية 21:00
السبت 18 يونيو/حزيران التجارب الحرة الثالثة 17:00
السبت 18 يونيو/حزيران التجارب التأهيلية 20:00
الأحد 19 يونيو/حزيران السباق 18:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصة التوقيت
الجمعة 17 يونيو/حزيران التجارب الحرة الأولى 21:00
الجمعة 17 يونيو/حزيران التجارب الحرة الثانية 00:00
السبت 18 يونيو/حزيران التجارب الحرة الثالثة 20:00
السبت 18 يونيو/حزيران التجارب التأهيلية 23:00
الأحد 19 يونيو/حزيران السباق 21:00
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