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فورمولا 1 / جائزة قطر الكبرى مدونة

مواعيد عرض جائزة قطر الكبرى 2021

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تدخل بطولة العالم للفورمولا واحد مراحل الحسم من خلال سلسلة من ثلاثة سباقات شرق أوسطيّة لاختتام موسم 2021 المثير.

مواعيد عرض جائزة قطر الكبرى 2021

ستختتم بطولة العالم للفورمولا واحد سلسلة سباقاتها الثلاثيّة المتتالية الأخيرة لهذا الموسم من بوابة جائزة قطر الكبرى التي أصبحت أحدث المنضمّين إلى الروزنامة.

إذ ستحطّ قافلة الفورمولا واحد الرحال في قطر مباشرة نهاية هذا الأسبوع لخوض جولة لوسيل بعد كلٍ من البرازيل والمكسيك المقامتين في الأسبوعين الماضيين.

وستكون هذه الزيارة الأولى للفورمولا واحد إلى دولة قطر وحلبة لوسيل ضمن صفقة طويلة الأمد ستعود من خلالها الفئة الملكة إلى البطولة بدءًا من 2023 على حلبة ستُشيّد حديثًا.

وستتواصل المعركة من جديد بين الغريمين لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن وفريقَيهما مرسيدس وريد بُل تباعًا بعد عطلة نهاية الأسبوع الناريّة في البرازيل.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم

التاريخ

الحصة

التوقيت

الجمعة

19 نوفمبر/تشرين الثاني

التجارب الحرة الأولى

 10:30

الجمعة

19 نوفمبر/تشرين الثاني

التجارب الحرة الثانية

14:00

السبت

 20 نوفمبر/تشرين الثاني

التجارب الحرة الثالثة

11:00

السبت

20 نوفمبر/تشرين الثاني

التجارب التأهيلية

14:00

الأحد

21 نوفمبر/تشرين الثاني

السباق

14:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم

التاريخ

الحصة

التوقيت

الجمعة

19 نوفمبر/تشرين الثاني

التجارب الحرة الأولى

 13:30

الجمعة

19 نوفمبر/تشرين الثاني

التجارب الحرة الثانية

17:00

السبت

20 نوفمبر/تشرين الثاني

التجارب الحرة الثالثة

14:00

السبت

 20 نوفمبر/تشرين الثاني

التجارب التأهيلية

17:00

الأحد

21 نوفمبر/تشرين الثاني

السباق

17:00
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