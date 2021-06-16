تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / أفضل 5 سائقين فرنسيين في تاريخ الفورمولا واحد التالي / تحليل: حيلُ الإطارات التي تسعى الفورمولا واحد إلى إيقافها مؤخراً
فورمولا 1 / جائزة فرنسا الكبرى مدونة

مواعيد عرض جائزة فرنسا الكبرى 2021

من قبل:
, رئيس التحرير

تتحضرّ فرق الفورمولا واحد إلى خوض 3 أسابيع صعبة متتالية انطلاقًا من نهاية الأسبوع الجاري مع جائزة فرنسا الكبرى على حلبة بول ريكاردو (الجولة السابعة)، قبل التوجّه بعدها بأيامٍ قليلة إلى سباق النمسا لإقامة جولتَين على مدار أسبوعَين.

مواعيد عرض جائزة فرنسا الكبرى 2021

حقّق لويس هاميلتون الفوز في سباق بول ريكار خلال العامَين الأخيرين بعد عودة البطولة إلى الأراضي الفرنسية في العام 2018 إثر غياب دام لـ 10 سنوات. ولكن معركة هذا العام ستكون أكثر حدّةً وتقاربًا بالنظر إلى تصدّر ماكس فيرشتابن لترتيب بطولة السائقين بفارق 4 نقاط عن سائق مرسيدس.

تجدر الإشارة إلى أنّ هاميلتون هو السائق الوحيد من بين السائقين الحاليين الذي انطلق من "البول بوزيشن" في السابق في بول ريكار، فيما يُعتبر سائق مكلارين لاندو نوريس الوحيد الذي سجّل النقاط في جميع جولات موسم 2021.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 18 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الأولى 9:30
الجمعة 18 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثانية 13:00
السبت 19 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثالثة 10:00
السبت 19 يونيو/حزيران التجارب التأهيليّة 13:00
الأحد 20 يونيو/حزيران السباق 13:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 18 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الأولى 12:30
الجمعة 18 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثانية 16:00
السبت 19 يونيو/حزيران التجارب الحُرّة الثالثة 13:00
السبت 19 يونيو/حزيران التجارب التأهيليّة 16:00
الأحد 20 يونيو/حزيران السباق 16:00
تذاكر
المشاركات
التعليقات
أفضل 5 سائقين فرنسيين في تاريخ الفورمولا واحد

المقال السابق

أفضل 5 سائقين فرنسيين في تاريخ الفورمولا واحد

المقال التالي

تحليل: حيلُ الإطارات التي تسعى الفورمولا واحد إلى إيقافها مؤخراً

تحليل: حيلُ الإطارات التي تسعى الفورمولا واحد إلى إيقافها مؤخراً
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: حيلُ الإطارات التي تسعى الفورمولا واحد إلى إيقافها مؤخراً

57دقيقة
2
فورمولا 1

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد

3
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة فرنسا الكبرى 2021

4
فورمولا 1

بيريللي تكشف عن "نتائج تحقيق" انفجارات الإطارات في باكو

18س
5
فورمولا إي

وللمرأة دورها في رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية

أحدث الأخبار
تحليل: حيلُ الإطارات التي تسعى الفورمولا واحد إلى إيقافها مؤخراً
فورمولا 1

تحليل: حيلُ الإطارات التي تسعى الفورمولا واحد إلى إيقافها مؤخراً

57د
مواعيد عرض جائزة فرنسا الكبرى 2021
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة فرنسا الكبرى 2021

أفضل 5 سائقين فرنسيين في تاريخ الفورمولا واحد
فورمولا 1

أفضل 5 سائقين فرنسيين في تاريخ الفورمولا واحد

غاسلي: العودة إلى جائزة فرنسا الكبرى كفائزٍ بسباق تمنحني شعوراً "خاصاً"
فورمولا 1

غاسلي: العودة إلى جائزة فرنسا الكبرى كفائزٍ بسباق تمنحني شعوراً "خاصاً"

بيريللي تكشف عن "نتائج تحقيق" انفجارات الإطارات في باكو
فورمولا 1

بيريللي تكشف عن "نتائج تحقيق" انفجارات الإطارات في باكو

18س
أحدث ملفات الفيديو
لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

خضر الراوي More from
خضر الراوي
أفضل 5 سائقين فرنسيين في تاريخ الفورمولا واحد
فورمولا 1

أفضل 5 سائقين فرنسيين في تاريخ الفورمولا واحد

هاميلتون فعّل "الزرّ السحريّ" عن طريق الخطأ في سباق باكو جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1

هاميلتون فعّل "الزرّ السحريّ" عن طريق الخطأ في سباق باكو

ترتيب بطولتَي السائقين والصانعين للفورمولا واحد بعد سباق باكو جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1

ترتيب بطولتَي السائقين والصانعين للفورمولا واحد بعد سباق باكو

الأكثر شعبية اليوم

بيريللي تكشف عن "نتائج تحقيق" انفجارات الإطارات في باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريللي تكشف عن "نتائج تحقيق" انفجارات الإطارات في باكو

تحليل: حيلُ الإطارات التي تسعى الفورمولا واحد إلى إيقافها مؤخراً
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: حيلُ الإطارات التي تسعى الفورمولا واحد إلى إيقافها مؤخراً

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد
فورمولا 1 فورمولا 1

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد

أفضل 5 سائقين فرنسيين في تاريخ الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

أفضل 5 سائقين فرنسيين في تاريخ الفورمولا واحد

وللمرأة دورها في رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية
فورمولا إي فورمولا إي

وللمرأة دورها في رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية

مواعيد عرض جائزة فرنسا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة فرنسا الكبرى 2021

"لا شك على الإطلاق" لدى ريد بُل حيال عودة مرسيدس القوية
فورمولا 1 فورمولا 1

"لا شك على الإطلاق" لدى ريد بُل حيال عودة مرسيدس القوية

ضغط الإطارات "تحت الأضواء" بانتظار تقرير بيريللي من سباق باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

ضغط الإطارات "تحت الأضواء" بانتظار تقرير بيريللي من سباق باكو

أحدث الأخبار

تحليل: حيلُ الإطارات التي تسعى الفورمولا واحد إلى إيقافها مؤخراً
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: حيلُ الإطارات التي تسعى الفورمولا واحد إلى إيقافها مؤخراً

مواعيد عرض جائزة فرنسا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة فرنسا الكبرى 2021

أفضل 5 سائقين فرنسيين في تاريخ الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

أفضل 5 سائقين فرنسيين في تاريخ الفورمولا واحد

غاسلي: العودة إلى جائزة فرنسا الكبرى كفائزٍ بسباق تمنحني شعوراً "خاصاً"
فورمولا 1 فورمولا 1

غاسلي: العودة إلى جائزة فرنسا الكبرى كفائزٍ بسباق تمنحني شعوراً "خاصاً"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.