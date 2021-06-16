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مواعيد عرض جائزة فرنسا الكبرى 2021
من قبل: خضر الراوي , رئيس التحرير
تتحضرّ فرق الفورمولا واحد إلى خوض 3 أسابيع صعبة متتالية انطلاقًا من نهاية الأسبوع الجاري مع جائزة فرنسا الكبرى على حلبة بول ريكاردو (الجولة السابعة)، قبل التوجّه بعدها بأيامٍ قليلة إلى سباق النمسا لإقامة جولتَين على مدار أسبوعَين.
حقّق لويس هاميلتون الفوز في سباق بول ريكار خلال العامَين الأخيرين بعد عودة البطولة إلى الأراضي الفرنسية في العام 2018 إثر غياب دام لـ 10 سنوات. ولكن معركة هذا العام ستكون أكثر حدّةً وتقاربًا بالنظر إلى تصدّر ماكس فيرشتابن لترتيب بطولة السائقين بفارق 4 نقاط عن سائق مرسيدس.
تجدر الإشارة إلى أنّ هاميلتون هو السائق الوحيد من بين السائقين الحاليين الذي انطلق من "البول بوزيشن" في السابق في بول ريكار، فيما يُعتبر سائق مكلارين لاندو نوريس الوحيد الذي سجّل النقاط في جميع جولات موسم 2021.
مواعيد العرض بتوقيت غرينتش
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|18 يونيو/حزيران
|التجارب الحُرّة الأولى
|9:30
|الجمعة
|18 يونيو/حزيران
|التجارب الحُرّة الثانية
|13:00
|السبت
|19 يونيو/حزيران
|التجارب الحُرّة الثالثة
|10:00
|السبت
|19 يونيو/حزيران
|التجارب التأهيليّة
|13:00
|الأحد
|20 يونيو/حزيران
|السباق
|13:00
مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|18 يونيو/حزيران
|التجارب الحُرّة الأولى
|12:30
|الجمعة
|18 يونيو/حزيران
|التجارب الحُرّة الثانية
|16:00
|السبت
|19 يونيو/حزيران
|التجارب الحُرّة الثالثة
|13:00
|السبت
|19 يونيو/حزيران
|التجارب التأهيليّة
|16:00
|الأحد
|20 يونيو/حزيران
|السباق
|16:00
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