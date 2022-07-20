مواعيد عرض جائزة فرنسا الكبرى 2022

يتواصل موسم السباقات الأوروبيّة الكلاسيكيّة من بوابة جائزة فرنسا الكبرى على حلبة بول ريكار، حيث ستكون مسرحًا لمعركة جديدة بين فيراري وريد بُل في ظلّ تقارب الأداء بينهما.

كما رشّح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل مرسيدس لتكون ضمن دائرة المنافسة في هذه الجولة، خاصة بعد التقدّم الذي حقّقته في الجولات الأخيرة.

وستسعى فيراري لتعزيز أدائها مؤخّرًا، خاصة في ظلّ استفادتها من الجناح الخلفي الجديد الذي عزّز سرعتها على الخطوط المستقيمة، كما أنّ المنعطفات البطيئة على الحلبة الفرنسيّة تتناسب معها نظريًا.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 22 تموز/يوليو التجارب الحُرّة الأولى 12:00 الجمعة 22 تموز/يوليو التجارب الحُرّة الثانية 15:00 السبت 23 تموز/يوليو التجارب الحُرّة الثالثة 11:00 السبت 23 تموز/يوليو التجارب التأهيليّة 14:00 الأحد 24 تموز/يوليو السباق 13:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 22 تموز/يوليو التجارب الحُرّة الأولى 15:00 الجمعة 22 تموز/يوليو التجارب الحُرّة الثانية 18:00 السبت 23 تموز/يوليو التجارب الحُرّة الثالثة 14:00 السبت 23 تموز/يوليو التجارب التأهيليّة 17:00 الأحد 24 تموز/يوليو السباق 16:00