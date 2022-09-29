مواعيد عرض جائزة سنغافورة الكبرى 2022
بعد غيابها عن روزنامة البطولة خلال الموسمين الماضيين، تعود جائزة سنغافورة الكبرى الليليّة مجدّدًا في هذا العام من بطولة العالم للفورمولا واحد.
بعد انتهاء موسم السباقات الأوروبيّة في مونزا قبل ثلاثة أسابيع، تبدأ الفورمولا واحد جولتها خارج القارة العجوز من بوابة جائزة سنغافورة الكبرى.
وستكون عطلة نهاية هذا الأسبوع مميّزة على نحوٍ خاص كون ماكس فيرشتابن سيحصل على فرصته الأولى لحسم لقب هذا الموسم بالنظر إلى أفضليّته الكبيرة في الصدارة.
لكنّ المنافسة لن تكون سهلة بالنظر إلى أداء فيراري القويّ على حلبات الشوارع والمقاطع متوسّطة إلى منخفضة السرعة وهو ما يُنبئ بمعركة حامية جديدة بين الفريقين.
كما أنّ معركة الوسط ستكون مستعرة هي الأخرى في ظلّ تقارب الأداء المعهود بين ألبين ومكلارين.
مواعيد العرض بتوقيت غرينتش
|
اليوم
|
التاريخ
|
الحصة
|
التوقيت
|
الجمعة
|
30 سبتمبر/أيلول
|
التجارب الحرة الأولى
|10:00
|
الجمعة
|
30 سبتمبر/أيلول
|
التجارب الحرة الثانية
|
13:00
|
السبت
|1 أكتوبر/تشرين الأوّل
|
التجارب الحرة الثالثة
|
10:00
|
السبت
|
1 أكتوبر/تشرين الأوّل
|
التجارب التأهيلية
|
13:00
|
الأحد
|
2 أكتوبر/تشرين الأوّل
|
السباق
|
12:00
مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة
|
اليوم
|
التاريخ
|
الحصة
|
التوقيت
|
الجمعة
|
30 سبتمبر/أيلول
|
التجارب الحرة الأولى
|13:00
|
الجمعة
|
30 سبتمبر/أيلول
|
التجارب الحرة الثانية
|
16:00
|
السبت
|
1 أكتوبر/تشرين الأوّل
|
التجارب الحرة الثالثة
|
13:00
|
السبت
|1 أكتوبر/تشرين الأوّل
|
التجارب التأهيلية
|
16:00
|
الأحد
|
2 أكتوبر/تشرين الأوّل
|
السباق
|
15:00
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