مواعيد عرض جائزة ستيريا الكبرى 2021
من قبل: خضر الراوي , رئيس التحرير
بعد سباقٍ حماسيّ في فرنسا حُسم فيه الفوز لصالح ماكس فيرشتابن خلال اللّفة ما قبل الأخيرة، توجّهت الفرق مباشرةً إلى النمسا من أجل خوض جائزة ستيريا الكبرى على حلبة ريد بُل رينغ، حيث ستستضيف الحلبة جولتَين مزدوجتَين نهاية الأسبوع الحالي والأسبوع الذي يليه.
تعود استضافة النمسا لسباقات الفورمولا واحد إلى العام 1964 عندما أقيم أوّل سباق على حلبة زيلتفيغ، لتنتقل بعدها المُنافسات إلى حلبة أوستارايخرينغ لـ 18 عامًا تواليًا وتحديدًا حتى العام 1987.
وبعد غيابٍ لفترةٍ من الزمن عادت النمسا مع حلبة "إي-1 رينغ" قبل أن تستحوذ عليها شركة ريد بُل وتقوم بإعادة تحديثها لتستضيف سباقات الجائزة الكبرى منذ بداية الحقبة الهجينة من المحركات في 2014.
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وبالتالي يُمكن القول بأنّ فريق ريد بُل سيتحلّى بالزخم لسببَين: كونه يتصدّر بطولتَي السائقين والصانعين عقب تحقيقه لثلاثة انتصارات متتالية، ولأنه سيُسابق على أرضه وأمام جماهيره.
فهل سيتمكّن فيرشتابن من توسيع الفارق أكثر ضمن ترتيب بطولة السائقين؟ أم سينجح فريق مرسيدس أخيرًا في وقف سلسلة انتصارات الحظيرة النمساوية؟
مواعيد العرض بتوقيت غرينتش
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|25 يونيو/حزيران
|التجارب الحُرّة الأولى
|09:30
|الجمعة
|25 يونيو/حزيران
|التجارب الحُرّة الثانية
|13:00
|السبت
|26 يونيو/حزيران
|التجارب الحُرّة الثالثة
|10:00
|السبت
|26 يونيو/حزيران
|التجارب التأهيليّة
|13:00
|الأحد
|27 يونيو/حزيران
|السباق
|13:00
مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|25 يونيو/حزيران
|التجارب الحُرّة الأولى
|12:30
|الجمعة
|25 يونيو/حزيران
|التجارب الحُرّة الثانية
|16:00
|السبت
|26 يونيو/حزيران
|التجارب الحُرّة الثالثة
|13:00
|السبت
|26 يونيو/حزيران
|التجارب التأهيليّة
|16:00
|الأحد
|27 يونيو/حزيران
|السباق
|16:00
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مواعيد عرض جائزة ستيريا الكبرى 2021
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