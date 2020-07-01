مواعيد عرض جائزة ستيريا الكبرى 2020

انطلق موسم الفورمولا واحد أخيرًا من بوابة جائزة النمسا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

وقدّم سباق ريد بُل رينغ إثارة أشفت تعطّش عشّاق الفورمولا واحد الذي دام عدّة أشهر من خلال سباق مليء بالمفاجآت وقدّم نتيجة غير متوقّعة.

أمّا على صعيد بروتوكولات "كوفيد-19" فقد سار كلّ شيء على ما يرام ولم تُسجّل البطولة أيّة إصابات بعد إجراء أكثر من 4000 تحليل.

وستعود المنافسات مباشرة على ذات الحلبة نهاية الأسبوع الجاري من بوابة جائزة ستيريا الكبرى، حيث من المرجّح أن يكون السباق مليئًا بالإثارة والتشويق.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصة التوقيت الجمعة 10 يوليو/تموز التجارب الحرة الأولى 09:00 الجمعة 10 يوليو/تموز التجارب الحرة الثانية 13:00 السبت 11 يوليو/تموز التجارب الحرة الثالثة 10:00 السبت 11 يوليو/تموز التجارب التأهيلية 13:00 الأحد 12 يوليو/تموز السباق 13:10

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة