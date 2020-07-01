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مواعيد عرض جائزة ستيريا الكبرى 2020

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مواعيد عرض جائزة ستيريا الكبرى 2020
من قبل:
01-07-2020

بعد الإثارة التي شهدتها الجولة الافتتاحيّة لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد، تعود الأحداث من جديد على ذات الحلبة من بوابة جائزة ستيريا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.

انطلق موسم الفورمولا واحد أخيرًا من بوابة جائزة النمسا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

وقدّم سباق ريد بُل رينغ إثارة أشفت تعطّش عشّاق الفورمولا واحد الذي دام عدّة أشهر من خلال سباق مليء بالمفاجآت وقدّم نتيجة غير متوقّعة.

أمّا على صعيد بروتوكولات "كوفيد-19" فقد سار كلّ شيء على ما يرام ولم تُسجّل البطولة أيّة إصابات بعد إجراء أكثر من 4000 تحليل.

وستعود المنافسات مباشرة على ذات الحلبة نهاية الأسبوع الجاري من بوابة جائزة ستيريا الكبرى، حيث من المرجّح أن يكون السباق مليئًا بالإثارة والتشويق.

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الكاتب مروان الوافي

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