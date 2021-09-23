مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2021

شدّت قافلة البطولة الرحال إلى الأراضي الروسيّة، وذلك على إثر نهاية السباقات الأوروبيّة والانطلاق في سلسلة السباقات البعيدة التي لا يزال مشهدها ضبابيًا بسبب أزمة كورونا.

وستكون حلبة سوتشي مسرحًا لمعركة جديدة بين مرسيدس وريد بُل، بالرغم من أنّ الأخيرة رجّحت السهام الفضيّة لتكون أكثر قوّة نهاية هذا الأسبوع.

كما ستكون نتيجة يوم السبت حاسمة، حيث ستدرس ريد بُل بناءً على مركز تأهّل فيرشتابن إمكانيّة منحه محرّكًا جديدًا لبقيّة الموسم وهو ما سيُنتج عقوبة على شبكة الانطلاق.

في الأثناء تتواصل المعركة الحامية بين مكلارين وفيراري على المركز الثالث في الترتيب العام في ظلّ تأرجح الفارق بين الفريقَين منذ بداية الموسم.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصة التوقيت الجمعة 24 سبتمبر/أيلول التجارب الحرة الأولى 08:30 الجمعة 24 سبتمبر/أيلول التجارب الحرة الثانية 12:00 السبت 25 سبتمبر/أيلول التجارب الحرة الثالثة 09:00 السبت 25 سبتمبر/أيلول التجارب التأهيلية 12:00 الأحد 26 سبتمبر/أيلول السباق 12:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصة التوقيت الجمعة 24 سبتمبر/أيلول التجارب الحرة الأولى 11:30 الجمعة 24 سبتمبر/أيلول التجارب الحرة الثانية 15:00 السبت 25 سبتمبر/أيلول التجارب الحرة الثالثة 12:00 السبت 25 سبتمبر/أيلول التجارب التأهيلية 15:00 الأحد 26 سبتمبر/أيلول السباق 12:00