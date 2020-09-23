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مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020

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مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020

تستعدّ حلبة سوتشي لاستضافة الجولة العاشرة من موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد التي ستكون الجولة الأولى في هذا الموسم التي يحضر فيها عددٌ مرتفعٌ من الجماهير.

يأخذ قطار الفورمولا واحد وجهة جديدة في موسم 2020 المُعدّل بسبب أزمة كورونا.

فبعد إقامة ثلاثة سلاسل ثُلاثيّة من السباقات في الشهرين الماضيين، ستكون جائزة روسيا الكبرى "وحيدة" بالنظر إلى حصول الفرق على راحة قبلها وبعدها.

وبعد جولتَين حماسيّتين في إيطاليا على حلبتَي مونزا وموجيللو، تصل قافلة البطولة إلى حلبة سوتشي التقليديّة أكثر، حيث تُعوّل بعض الفرق التي عانت على صعيد السرعات القصوى على استعادة أدائها في روسيا.

كما ستكون جولة روسيا مميّزة بالنظر إلى أنّ الحلبة ستستضيف للمرّة الأولى عددًا لا بأس به من الجماهير وذلك في ظلّ إقامة معظم الجولات التسع الأولى من دون حضور جمهور تفاديًا لانتشار الوباء أكثر، إذ سيكون 30 ألف متفرّج حاضرين في المدرّجات لمتابعة زئير سيارات الفورمولا واحد.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

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الجمعة

25 سبتمبر/أيلول

التجارب الحرة الأولى

 08:00

الجمعة

25 سبتمبر/أيلول

التجارب الحرة الثانية

12:00

السبت

 26 سبتمبر/أيلول

التجارب الحرة الثالثة

09:00

السبت

26 سبتمبر/أيلول

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12:00

الأحد

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25 سبتمبر/أيلول

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