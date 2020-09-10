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فورمولا 1 / جائزة توسكانا الكبرى / مدونة

مواعيد عرض جائزة توسكانا الكبرى 2020

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مواعيد عرض جائزة توسكانا الكبرى 2020
من قبل:

تبقى قافلة بطولة العالم للفورمولا واحد في الأراضي الإيطاليّة، لكنّ عطلة نهاية هذا الأسبوع ستكون مختلفة عن سابقاتها حتّى الآن في موسم 2020.

ستتوجّه الفورمولا واحد إلى أولى الحلبات الجديدة لهذا الموسم المختلف، إذ أُضيفت جائزة توسكانا الكبرى إلى روزنامة 2020 على إثر أزمة وباء كورونا.

وستتسابق سيارات الفورمولا واحد المُعاصرة على حلبة موجيللو الشهيرة المملوكة من قبل فيراري، حيث دفعت الأخيرة من أجل إقامة السباق الذي سيكون الـ 1000 في تاريخ الحصان الجامح في الفورمولا واحد.

وستكون الحلبة مثيرة على صعيد القيادة بالنظر إلى تضمّنها للكثير من المنعطفات عالية السرعة التي تحبس الأنفاس.

كما أنّ عطلة نهاية الأسبوع بأكملها ستكون احتفاليّة، واعتمد فريق فيراري بالفعل كسوة لونيّة مختلفة ليعود بها إلى جذوره من موسم 1950 الأوّل في تاريخ الفورمولا واحد، بالرغم من أنّ الأداء الحالي للفريق لا يدفع للاحتفال.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم

التاريخ

الحصة

التوقيت

الجمعة

11 سبتمبر/أيلول

التجارب الحرة الأولى

 09:00

الجمعة

11 سبتمبر/أيلول

التجارب الحرة الثانية

13:00

السبت

 12 سبتمبر/أيلول

التجارب الحرة الثالثة

10:00

السبت

12 سبتمبر/أيلول

التجارب التأهيلية

13:00

الأحد

13 سبتمبر/أيلول

السباق

13:10

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم

التاريخ

الحصة

التوقيت

الجمعة

11 سبتمبر/أيلول

التجارب الحرة الأولى

 12:00

الجمعة

11 سبتمبر/أيلول

التجارب الحرة الثانية

16:00

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التجارب الحرة الثالثة

13:00

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الكاتب مروان الوافي

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