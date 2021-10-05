مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2021

عادت جائزة تركيا الكبرى إلى روزنامة الفورمولا واحد مستفيدة من الاضطرابات التي نتجت عن جائحة كورونا.

وتكرّر ذات السيناريو هذا العام، لكن في حين أنّه كان من المفترض أن تستضيف إسطنبول جولة هذا العام في مرحلة مبكّرة من الموسم، إلّا أنّ تفاقم الوضع الوبائيّ في البلاد أدّى إلى تأجيلها لهذا الشهر.

وعلى إثر سباق العام الماضي المثير، الذي شهد تهاطل الأمطار بالتوازي مع سطح المسار الجديد ضعيف التماسك، أدخل القائمون على الحلبة بعض التعديلات من أجل زيادة مستويات التماسك لنسخة هذا العام.

وستتواصل المعركة الحامية على اللقب بين لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن، وذلك بعد عودة هاميلتون إلى الصدارة مستفيدًا من فوزه في روسيا، لكنّ أفضليّته أمام فيرشتابن تقتصر على نقطتين بعد خروج الأخير بأخفّ الأضرار بحلوله ثانيًا في سوتشي بالرغم من انطلاقه من المركز الأخير إثر تغييره لمحرّكه.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش اليوم التاريخ الحصة التوقيت الجمعة 08 أكتوبر/تشرين الأوّل التجارب الحرة الأولى 08:30 الجمعة 08 أكتوبر/تشرين الأوّل التجارب الحرة الثانية 12:00 السبت 09 أكتوبر/تشرين الأوّل التجارب الحرة الثالثة 09:00 السبت 09 أكتوبر/تشرين الأوّل التجارب التأهيلية 12:00 الأحد 10 أكتوبر/تشرين الأوّل السباق 12:00 مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة اليوم التاريخ الحصة التوقيت الجمعة 08 أكتوبر/تشرين الأوّل التجارب الحرة الأولى 11:30 الجمعة 08 أكتوبر/تشرين الأوّل التجارب الحرة الثانية 15:00 السبت 09 أكتوبر/تشرين الأوّل التجارب الحرة الثالثة 12:00 السبت 09 أكتوبر/تشرين الأوّل التجارب التأهيلية 15:00 الأحد 10 أكتوبر/تشرين الأوّل السباق 15:00