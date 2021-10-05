تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / تحليل: هذه هي الأرقام التي تخيف هاميلتون في معركته مع فيرشتابن التالي / سيدل: روزنامة الفورمولا واحد المثالية يجب أن تضم 20 سباقاً فقط
فورمولا 1 / جائزة تركيا الكبرى أخبار

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2021

من قبل:

على إثر نسخة العام الماضي وعودة السباق بعد طول غياب، تزور الفورمولا واحد حلبة إسطنبول في تركيا قبل التوجّه إلى سلسلة السباقات الأمريكيّة من موسم 2021.

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2021

عادت جائزة تركيا الكبرى إلى روزنامة الفورمولا واحد مستفيدة من الاضطرابات التي نتجت عن جائحة كورونا.

وتكرّر ذات السيناريو هذا العام، لكن في حين أنّه كان من المفترض أن تستضيف إسطنبول جولة هذا العام في مرحلة مبكّرة من الموسم، إلّا أنّ تفاقم الوضع الوبائيّ في البلاد أدّى إلى تأجيلها لهذا الشهر.

وعلى إثر سباق العام الماضي المثير، الذي شهد تهاطل الأمطار بالتوازي مع سطح المسار الجديد ضعيف التماسك، أدخل القائمون على الحلبة بعض التعديلات من أجل زيادة مستويات التماسك لنسخة هذا العام.

وستتواصل المعركة الحامية على اللقب بين لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن، وذلك بعد عودة هاميلتون إلى الصدارة مستفيدًا من فوزه في روسيا، لكنّ أفضليّته أمام فيرشتابن تقتصر على نقطتين بعد خروج الأخير بأخفّ الأضرار بحلوله ثانيًا في سوتشي بالرغم من انطلاقه من المركز الأخير إثر تغييره لمحرّكه.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم

التاريخ

الحصة

التوقيت

الجمعة

08 أكتوبر/تشرين الأوّل

التجارب الحرة الأولى

 08:30

الجمعة

08 أكتوبر/تشرين الأوّل

التجارب الحرة الثانية

12:00

السبت

 09 أكتوبر/تشرين الأوّل

التجارب الحرة الثالثة

09:00

السبت

09 أكتوبر/تشرين الأوّل

التجارب التأهيلية

12:00

الأحد

10 أكتوبر/تشرين الأوّل

السباق

12:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم

التاريخ

الحصة

التوقيت

الجمعة

08 أكتوبر/تشرين الأوّل

التجارب الحرة الأولى

 11:30

الجمعة

08 أكتوبر/تشرين الأوّل

التجارب الحرة الثانية

15:00

السبت

09 أكتوبر/تشرين الأوّل

التجارب الحرة الثالثة

12:00

السبت

 09 أكتوبر/تشرين الأوّل

التجارب التأهيلية

15:00

الأحد

10 أكتوبر/تشرين الأوّل

السباق

15:00
تذاكر
المشاركات
التعليقات
تحليل: هذه هي الأرقام التي تخيف هاميلتون في معركته مع فيرشتابن

المقال السابق

تحليل: هذه هي الأرقام التي تخيف هاميلتون في معركته مع فيرشتابن

المقال التالي

سيدل: روزنامة الفورمولا واحد المثالية يجب أن تضم 20 سباقاً فقط

سيدل: روزنامة الفورمولا واحد المثالية يجب أن تضم 20 سباقاً فقط
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: هذه هي الأرقام التي تخيف هاميلتون في معركته مع فيرشتابن

3 س
2
فورمولا 1

هاميلتون: من الجنوني التفكير في أنّني لم أقد لصالح فيراري

21 س
3
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2021

1 س
4
فورمولا 1

أهم الانتصارات الأولى التي أفلتت من سائقي الفورمولا واحد

5
فورمولا 1

هاميلتون سيُرحّب بعودة الكسوة الفضيّة لمرسيدس

أحدث الأخبار
أوكون: ألبين مندهشة من الفارق "المخيف" بين وتيرتَي سيارتَيها
فورمولا 1

أوكون: ألبين مندهشة من الفارق "المخيف" بين وتيرتَي سيارتَيها

31د
سيدل: روزنامة الفورمولا واحد المثالية يجب أن تضم 20 سباقاً فقط
فورمولا 1

سيدل: روزنامة الفورمولا واحد المثالية يجب أن تضم 20 سباقاً فقط

1 س
مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2021
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2021

1 س
تحليل: هذه هي الأرقام التي تخيف هاميلتون في معركته مع فيرشتابن
فورمولا 1

تحليل: هذه هي الأرقام التي تخيف هاميلتون في معركته مع فيرشتابن

3 س
تاريخٌ يُكتب أمام أعيننا: أربعة سباقات للفورمولا واحد في الشرق الأوسط
فورمولا 1

تاريخٌ يُكتب أمام أعيننا: أربعة سباقات للفورمولا واحد في الشرق الأوسط

4 س
أحدث ملفات الفيديو
دردشات موتورسبورت: فورمولا 1 - روسيا: حسرة نوريس ومئوية هاميلتون 52:17
فورمولا 1
29-09-2021

دردشات موتورسبورت: فورمولا 1 - روسيا: حسرة نوريس ومئوية هاميلتون

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع ماتيا بينوتو 18:41
فورمولا 1
07-09-2021

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع ماتيا بينوتو

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت 01:24
فورمولا 1
01-09-2021

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
31-08-2021

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

مروان الوافي More from
مروان الوافي
هاميلتون يُحرز فوزه الـ 100 بعد اللفّات الأخيرة الجنونيّة الممطرة في روسيا جائزة روسيا الكبرى
فورمولا 1

هاميلتون يُحرز فوزه الـ 100 بعد اللفّات الأخيرة الجنونيّة الممطرة في روسيا

ريكاردو يُحقّق انتصارًا تاريخيًا ومعركة اللقب تتواصل بعد حادث فيرشتابن وهاميلتون في مونزا جائزة إيطاليا الكبرى
فورمولا 1

ريكاردو يُحقّق انتصارًا تاريخيًا ومعركة اللقب تتواصل بعد حادث فيرشتابن وهاميلتون في مونزا

بوتاس يفوز بسباق التصفيات القصير أمام فيرشتابن وسط معاناة كبيرة لهاميلتون في مونزا جائزة إيطاليا الكبرى
فورمولا 1

بوتاس يفوز بسباق التصفيات القصير أمام فيرشتابن وسط معاناة كبيرة لهاميلتون في مونزا

الأكثر شعبية اليوم

تحليل: هذه هي الأرقام التي تخيف هاميلتون في معركته مع فيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: هذه هي الأرقام التي تخيف هاميلتون في معركته مع فيرشتابن

هاميلتون: من الجنوني التفكير في أنّني لم أقد لصالح فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: من الجنوني التفكير في أنّني لم أقد لصالح فيراري

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2021

أهم الانتصارات الأولى التي أفلتت من سائقي الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

أهم الانتصارات الأولى التي أفلتت من سائقي الفورمولا واحد

هاميلتون سيُرحّب بعودة الكسوة الفضيّة لمرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون سيُرحّب بعودة الكسوة الفضيّة لمرسيدس

نوريس يتكلم عن مشاكله النفسية التي أدت إلى معاناته من الاكتئاب
فورمولا 1 فورمولا 1

نوريس يتكلم عن مشاكله النفسية التي أدت إلى معاناته من الاكتئاب

فيتيل: ضم ويتمارش "صفقة قوية" لصالح أستون مارتن
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل: ضم ويتمارش "صفقة قوية" لصالح أستون مارتن

تاريخٌ يُكتب أمام أعيننا: أربعة سباقات للفورمولا واحد في الشرق الأوسط
فورمولا 1 فورمولا 1

تاريخٌ يُكتب أمام أعيننا: أربعة سباقات للفورمولا واحد في الشرق الأوسط

أحدث الأخبار

أوكون: ألبين مندهشة من الفارق "المخيف" بين وتيرتَي سيارتَيها
فورمولا 1 فورمولا 1

أوكون: ألبين مندهشة من الفارق "المخيف" بين وتيرتَي سيارتَيها

سيدل: روزنامة الفورمولا واحد المثالية يجب أن تضم 20 سباقاً فقط
فورمولا 1 فورمولا 1

سيدل: روزنامة الفورمولا واحد المثالية يجب أن تضم 20 سباقاً فقط

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2021

تحليل: هذه هي الأرقام التي تخيف هاميلتون في معركته مع فيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: هذه هي الأرقام التي تخيف هاميلتون في معركته مع فيرشتابن

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.