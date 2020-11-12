مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2020
بعد غيابٍ دام تسع سنوات، تعود الفورمولا واحد لزيارة حلبة اسطنبول التركيّة الشهيرة ضمن موسم 2020.
تتواصل زيارة بطولة العالم للفورمولا واحد لحلبات جديدة لهذا الموسم على إثر التغييرات الكبيرة التي طرأت على الروزنامة بسبب أزمة وباء كورونا العالميّة.
إذ تعود حلبة إسطنبول بعد غيابٍ دام تسعة مواسم، وذلك بعد استضافتها لآخر نسخة في 2011.
وعبّر السائقون منذ الإعلان عن إقامة السباق عن حماسهم لخوض تحدي الحلبة من جديدة، وذلك بالنظر إلى التحدّي الرائع الذي يفرضه المنعطف الثامن ثلاثيّ الرؤوس، حيث من المرجّح أن تكون السيارات الحاليّة قادرة على عبوره بأقصى سرعة.
وسيقدّم هذا السباق الفرصة الأولى للويس هاميلتون لحسم لقب السائقين ومعادلة رقم مايكل شوماخر بسبعة ألقابٍ عالميّة.
مواعيد العرض بتوقيت غرينتش
|
اليوم
|
التاريخ
|
الحصة
|
التوقيت
|
الجمعة
|
13 نوفمبر/تشرين الثاني
|
التجارب الحرة الأولى
|08:00
|
الجمعة
|
13 نوفمبر/تشرين الثاني
|
التجارب الحرة الثانية
|
12:00
|
السبت
|14 نوفمبر/تشرين الثاني
|
التجارب الحرة الثالثة
|
09:00
|
السبت
|
14 نوفمبر/تشرين الثاني
|
التجارب التأهيلية
|
12:00
|
الأحد
|
15 نوفمبر/تشرين الثاني
|
السباق
|
10:10
مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة
|
اليوم
|
التاريخ
|
الحصة
|
التوقيت
|
الجمعة
|
13 نوفمبر/تشرين الثاني
|
التجارب الحرة الأولى
|11:00
|
الجمعة
|
13 نوفمبر/تشرين الثاني
|
التجارب الحرة الثانية
|
15:00
|
السبت
|
14 نوفمبر/تشرين الثاني
|
التجارب الحرة الثالثة
|
12:00
|
السبت
|14 نوفمبر/تشرين الثاني
|
التجارب التأهيلية
|
15:00
|
الأحد
|
15 نوفمبر/تشرين الثاني
|
السباق
|
13:10
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حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
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|الكاتب
|مروان الوافي