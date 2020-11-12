مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2020

تتواصل زيارة بطولة العالم للفورمولا واحد لحلبات جديدة لهذا الموسم على إثر التغييرات الكبيرة التي طرأت على الروزنامة بسبب أزمة وباء كورونا العالميّة.

إذ تعود حلبة إسطنبول بعد غيابٍ دام تسعة مواسم، وذلك بعد استضافتها لآخر نسخة في 2011.

وعبّر السائقون منذ الإعلان عن إقامة السباق عن حماسهم لخوض تحدي الحلبة من جديدة، وذلك بالنظر إلى التحدّي الرائع الذي يفرضه المنعطف الثامن ثلاثيّ الرؤوس، حيث من المرجّح أن تكون السيارات الحاليّة قادرة على عبوره بأقصى سرعة.

وسيقدّم هذا السباق الفرصة الأولى للويس هاميلتون لحسم لقب السائقين ومعادلة رقم مايكل شوماخر بسبعة ألقابٍ عالميّة.