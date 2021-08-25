مواعيد عرض جائزة بلجيكا الكبرى 2021

حصل السائقون والفرق على راحة مستحقّة في هذا الصيف الحار من الموسم الأشدّ إثارة منذ سنوات طويلة.

إذ على إثر تقلّبات النصف الأوّل من الموسم وتأرجح الصدارة بين مرسيدس وريد بُل على صعيد بطولة الصانعين ولويس هاميلتون وفيرشتابن على صعيد بطولة السائقين، حصل الجميع على عطلة لشحن البطاريات والعودة أكثر قوّة للنصف الثاني من الموسم.

وستكون حلبة سبا الساحرة مسرحًا لمعركة جديدة في البطولة، حيث من المنتظر أن نحصل على معركة حامية جديدة بين هاميلتون وفيرشتابن.

وعلى صعيد معركة الوسط فإنّ المنافسة ستكون شرسة بالتأكيد، خاصة في ظلّ التقارب الشديد بين فيراري ومكلارين ضمن معركتهما على مركز أفضل البقيّة خلف فريقَي الصدارة.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصة التوقيت الجمعة 27 أغسطس/آب التجارب الحرة الأولى 09:30 الجمعة 27 أغسطس/آب التجارب الحرة الثانية 13:00 السبت 28 أغسطس/آب التجارب الحرة الثالثة 10:00 السبت 28 أغسطس/آب التجارب التأهيلية 13:00 الأحد 29 أغسطس/آب السباق 13:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصة التوقيت الجمعة 27 أغسطس/آب التجارب الحرة الأولى 12:30 الجمعة 27 أغسطس/آب التجارب الحرة الثانية 16:00 السبت 28 أغسطس/آب التجارب الحرة الثالثة 13:00 السبت 28 أغسطس/آب التجارب التأهيلية 16:00 الأحد 29 أغسطس/آب السباق 16:00