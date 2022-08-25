مواعيد عرض جائزة بلجيكا الكبرى 2021

بعد نصفٍ أوّل من الموسم مليء بالإثارة والتشويق، حصل الجميع على راحة مستحقّة قبل دخول القسم الثاني من الموسم.

وسيُستأنف الموسم من خلال ثلاثة سباقات متتالية بداية ببلجيكا ومن ثمّ هولندا وإيطاليا.

وربّما شعر المتصدّران ماكس فيرشتابن وفريقه ريد بُل بالارتياح الأكبر خلال تلك العطلة بالنظر إلى أفضليّتيهما الكبيرتين على رأسي بطولتَي السائقين والصانعين على التوالي.

في المقابل سيسعى شارل لوكلير وفريقه فيراري لتجاوز خيبات الأمل الماضية التي أهدرا خلالها الكثير من النقاط والتعويض للإبقاء على آمالهما حيّة على صعيد المعركة على اللقب.

وستتميّز عطلة نهاية هذا الأسبوع بدخول التوجيه التقنيّ المتعلّق بالأرضيّات حيّز التنفيذ، حيث سيكتشف الجميع تبعات ذلك على صعيد الأداء والترتيب.

وستُمني مرسيدس النفس بالانضمام إلى معركة الصدارة بعد اقترابها من ريد بُل وفيراري في الجولات الأخيرة.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصة التوقيت الجمعة 26 أغسطس/آب التجارب الحرة الأولى 12:00 الجمعة 26 أغسطس/آب التجارب الحرة الثانية 15:00 السبت 27 أغسطس/آب التجارب الحرة الثالثة 11:00 السبت 27 أغسطس/آب التجارب التأهيلية 14:00 الأحد 28 أغسطس/آب السباق 13:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصة التوقيت الجمعة 26 أغسطس/آب التجارب الحرة الأولى 15:00 الجمعة 26 أغسطس/آب التجارب الحرة الثانية 18:00 السبت 27 أغسطس/آب التجارب الحرة الثالثة 14:00 السبت 27 أغسطس/آب التجارب التأهيلية 17:00 الأحد 28 أغسطس/آب السباق 16:00