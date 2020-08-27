مواعيد عرض جائزة بلجيكا الكبرى 2020

كان من المفترض أن تكون جائزة بلجيكا الكبرى الجولة الـ 14 من الروزنامة الأصليّة لموسم 2020، لكنّها أصبحت السباق السابع من الموسم نتيجة تبعات أزمة وباء كورونا التي عصفت بالعالم.

وستكون حلبة سبا الساحرة مسرحًا لمعركة جديدة في البطولة، إذ بالرغم من متطلّباتها للطاقة العالية - التي تتناسب مع وحدة طاقة مرسيدس الأقوى حاليًا في البطولة - فإنّ القسم الأوسط المتطلّب للارتكازيّة والتوازن الجيّد من السيارة يفرض على الفرق اتّباع حلول وسطٍ للتمتّع بسيارة متوازنة في جميع الأقسام.

ذلك يعني أنّ ماكس فيرشتابن وفريقه ريد بُل سيتربّصان بمرسيدس لاقتناص أيّة فرصٍ تتاح.

على صعيد معركة الوسط فإنّ المنافسة ستكون شرسة بالتأكيد، بالرغم من أنّ بعض الملاحظين يتوقّعون تراجع فيراري - والفرق المتزوّدة بمحرّكاتها - إلى الخلف أكثر نتيجة ضعف أداء وحدة طاقتها على الخطوط المستقيمة، وذلك بعد عامٍ من تحقيق الحصان الجامح للفوز في بلجيكا عبر نجمه شارل لوكلير.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصة التوقيت الجمعة 28 أغسطس/آب التجارب الحرة الأولى 09:00 الجمعة 28 أغسطس/آب التجارب الحرة الثانية 13:00 السبت 29 أغسطس/آب التجارب الحرة الثالثة 10:00 السبت 29 أغسطس/آب التجارب التأهيلية 13:00 الأحد 30 أغسطس/آب السباق 13:10

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة