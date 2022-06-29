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فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى مدونة

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2022

تصل الفورمولا واحد إلى أرضها من بوابة جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد على حلبة سيلفرستون العريقة التي ستكون مسرحًا لمعركة جديدة.

مروان الوافي
من قبل:
مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2022

تتواصل المعارك الضارية في هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد بجائزة بريطانيا الكبرى خاصة في الصدارة بين ريد بُل وفيراري.

وستكون حلبة سيلفرستون العريقة أرضًا لمعركة جديدة، حيث ستسعى فيراري بقوّة للردّ على سلسلة الهزائم المتتالية على يد ريد بُل ومحاولة تقليص الفارق معها في البطولة.

وسيحصل شارل لوكلير على فرصة العودة إلى المنافسة في الأمام بعد عقوبات تغيير وحدة طاقته في الجولة الماضية في كندا.

في الأثناء يتوقّع العديدون تواجد مرسيدس في دائرة المنافسة بالنظر إلى أنّ سطح حلبة سيلفرستون السلس يُساعدها، كما سيجلب الفريق بعض التحديثات الإضافيّة لمحاولة تحقيق المزيد من التقدّم.

ومن المنتظر أن تجلب العديد من الفرق تحديثات أخرى كذلك، وهو ما سيُعطي بعدًا آخر لعطلة نهاية الأسبوع.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم

التاريخ

الحصة

التوقيت

الجمعة

01 يوليو/تموز

التجارب الحرة الأولى

 12:00

الجمعة

01 يوليو/تموز

التجارب الحرة الثانية

15:00

السبت

02 يوليو/تموز

التجارب الحرة الثالثة

11:00

السبت

02 يوليو/تموز

التجارب التأهيليّة

14:00

الأحد

03 يوليو/تموز

السباق

14:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم

التاريخ

الحصة

التوقيت

الجمعة

01 يوليو/تموز

التجارب الحرة الأولى

15:00

الجمعة

01 يوليو/تموز

التجارب الحرة الثانية

 18:00

السبت

02 يوليو/تموز

التجارب الحرة الثالثة

14:00

السبت

03 يوليو/تموز

التجارب التأهيليّة

 17:00

الأحد

04 يوليو/تموز

السباق

17:00
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