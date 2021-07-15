مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021

بالرغم من أنّ جائزة بريطانيا الكبرى تحظى بمتابعة عالية على الدوام، إلّا أنّ نسخة هذا العام ستلقى متابعة أكبر أصلًا.

ويعود ذلك إلى اختبار صيغة التصفيات القصيرة المختلفة للمرّة الأولى في محاولة لزيادة الإثارة والتشويق خلال جميع الأيّام الثلاثة من عطلة نهاية الأسبوع.

إذ ستُقام التصفيات الاعتياديّة بعد ظهر الجمعة من أجل تحديد ترتيب شبكة انطلاق السباق القصير يوم السبت الذي ستُحدّد نتيجته بدورها ترتيب انطلاق سباق الأحد.

كما أنّ الفرق ستحصل في المجمل على حصّتَي تجارب حرّة فقط، وعادة ما تكون السباقات التي تقلّ فيها التجارب الحرّة مثيرة.

ومن المنتظر أن تتواصل المعركة الحامية في الأمام بين ريد بُل ومرسيدس، كما أنّ مكلارين قد تكون ضمن دائرة المنافسة.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصة التوقيت الجمعة 16 يوليو/تموز التجارب الحرة الأولى 13:30 الجمعة 16 يوليو/تموز التجارب التأهيليّة 17:00 السبت 17 يوليو/تموز التجارب الحرة الثانية 11:00 السبت 17 يوليو/تموز سباق التصفيات القصير 15:30 الأحد 18 يوليو/تموز السباق 14:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصة التوقيت الجمعة 16 يوليو/تموز التجارب الحرة الأولى 16:30 الجمعة 16 يوليو/تموز التجارب التأهيليّة 20:00 السبت 17 يوليو/تموز التجارب الحرة الثانية 14:00 السبت 17 يوليو/تموز سباق التصفيات القصير 18:30 الأحد 18 يوليو/تموز السباق 17:00