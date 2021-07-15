تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / لوكلير: على فيراري التضحية بالمركز الثالث في 2021 مقابل المنافسة على اللقب في 2022 التالي / أستون مارتن "سترحّب" بدخول مجموعة فولكسفاغن معترك الفورمولا واحد
فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى مدونة

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021

من قبل:

ستكون نسخة 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد مميّزة باعتبارها الجولة الأولى التي تُختبر فيها صيغة التصفيات القصيرة.

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021

بالرغم من أنّ جائزة بريطانيا الكبرى تحظى بمتابعة عالية على الدوام، إلّا أنّ نسخة هذا العام ستلقى متابعة أكبر أصلًا.

ويعود ذلك إلى اختبار صيغة التصفيات القصيرة المختلفة للمرّة الأولى في محاولة لزيادة الإثارة والتشويق خلال جميع الأيّام الثلاثة من عطلة نهاية الأسبوع.

إذ ستُقام التصفيات الاعتياديّة بعد ظهر الجمعة من أجل تحديد ترتيب شبكة انطلاق السباق القصير يوم السبت الذي ستُحدّد نتيجته بدورها ترتيب انطلاق سباق الأحد.

كما أنّ الفرق ستحصل في المجمل على حصّتَي تجارب حرّة فقط، وعادة ما تكون السباقات التي تقلّ فيها التجارب الحرّة مثيرة.

ومن المنتظر أن تتواصل المعركة الحامية في الأمام بين ريد بُل ومرسيدس، كما أنّ مكلارين قد تكون ضمن دائرة المنافسة.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم

التاريخ

الحصة

التوقيت

الجمعة

16 يوليو/تموز

التجارب الحرة الأولى

 13:30

الجمعة

16 يوليو/تموز

التجارب التأهيليّة

17:00

السبت

17 يوليو/تموز

التجارب الحرة الثانية

11:00

السبت

17 يوليو/تموز

سباق التصفيات القصير

15:30

الأحد

18 يوليو/تموز

السباق

14:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم

التاريخ

الحصة

التوقيت

الجمعة

16 يوليو/تموز

التجارب الحرة الأولى

16:30

الجمعة

16 يوليو/تموز

التجارب التأهيليّة

 20:00

السبت

17 يوليو/تموز

التجارب الحرة الثانية

14:00

السبت

17 يوليو/تموز

سباق التصفيات القصير

 18:30

الأحد

18 يوليو/تموز

السباق

17:00
المشاركات
التعليقات
لوكلير: على فيراري التضحية بالمركز الثالث في 2021 مقابل المنافسة على اللقب في 2022

المقال السابق

لوكلير: على فيراري التضحية بالمركز الثالث في 2021 مقابل المنافسة على اللقب في 2022

المقال التالي

أستون مارتن "سترحّب" بدخول مجموعة فولكسفاغن معترك الفورمولا واحد

أستون مارتن "سترحّب" بدخول مجموعة فولكسفاغن معترك الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021

4 س
2
فورمولا 1

سترول: فيتيل "موظفنا الأكثر تكلفة يقوم بعمل رائع" بالرغم من البداية الصعبة

2 س
3
فورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى: هاميلتون يهدف للردّ على أرضه

6 س
4
فورمولا 1

لوكلير: على فيراري التضحية بالمركز الثالث في 2021 مقابل المنافسة على اللقب في 2022

5 س
5
فورمولا 1

لورانس سترول "سيقوم بكل ما يلزم" لدفع أستون مارتن نحو إحراز لقب الفورمولا واحد

أحدث الأخبار
إصابة زاك براون بفيروس كورونا
فورمولا 1

إصابة زاك براون بفيروس كورونا

1 س
سترول: فيتيل "موظفنا الأكثر تكلفة يقوم بعمل رائع" بالرغم من البداية الصعبة
فورمولا 1

سترول: فيتيل "موظفنا الأكثر تكلفة يقوم بعمل رائع" بالرغم من البداية الصعبة

2 س
أستون مارتن "سترحّب" بدخول مجموعة فولكسفاغن معترك الفورمولا واحد
فورمولا 1

أستون مارتن "سترحّب" بدخول مجموعة فولكسفاغن معترك الفورمولا واحد

4 س
مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021

4 س
لوكلير: على فيراري التضحية بالمركز الثالث في 2021 مقابل المنافسة على اللقب في 2022
فورمولا 1

لوكلير: على فيراري التضحية بالمركز الثالث في 2021 مقابل المنافسة على اللقب في 2022

5 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

مروان الوافي More from
مروان الوافي
فورمولا إي: كاسيدي يتفوّق على فيرن وينطلق أوّلًا في نيويورك جائزة نيويورك 1
فورمولا إي

فورمولا إي: كاسيدي يتفوّق على فيرن وينطلق أوّلًا في نيويورك

ضرر سيارة هاميلتون كلّفه 30 نقطة من ارتكازيّتها في النمسا جائزة النمسا الكبرى
فورمولا 1

ضرر سيارة هاميلتون كلّفه 30 نقطة من ارتكازيّتها في النمسا

فيرشتابن يُحلّق في سماء النمسا ويُحقّق فوزه الثالث على التوالي جائزة النمسا الكبرى
فورمولا 1

فيرشتابن يُحلّق في سماء النمسا ويُحقّق فوزه الثالث على التوالي

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021

سترول: فيتيل "موظفنا الأكثر تكلفة يقوم بعمل رائع" بالرغم من البداية الصعبة
فورمولا 1 فورمولا 1

سترول: فيتيل "موظفنا الأكثر تكلفة يقوم بعمل رائع" بالرغم من البداية الصعبة

جائزة بريطانيا الكبرى: هاميلتون يهدف للردّ على أرضه
فورمولا 1 فورمولا 1

جائزة بريطانيا الكبرى: هاميلتون يهدف للردّ على أرضه

لوكلير: على فيراري التضحية بالمركز الثالث في 2021 مقابل المنافسة على اللقب في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير: على فيراري التضحية بالمركز الثالث في 2021 مقابل المنافسة على اللقب في 2022

لورانس سترول "سيقوم بكل ما يلزم" لدفع أستون مارتن نحو إحراز لقب الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

لورانس سترول "سيقوم بكل ما يلزم" لدفع أستون مارتن نحو إحراز لقب الفورمولا واحد

كيف تعمل سيارة الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

كيف تعمل سيارة الفورمولا واحد؟

تحليل: هل عاد ألونسو إلى عهده القديم داخل الحلبة وخارجها؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: هل عاد ألونسو إلى عهده القديم داخل الحلبة وخارجها؟

إصابة زاك براون بفيروس كورونا
فورمولا 1 فورمولا 1

إصابة زاك براون بفيروس كورونا

أحدث الأخبار

إصابة زاك براون بفيروس كورونا
فورمولا 1 فورمولا 1

إصابة زاك براون بفيروس كورونا

سترول: فيتيل "موظفنا الأكثر تكلفة يقوم بعمل رائع" بالرغم من البداية الصعبة
فورمولا 1 فورمولا 1

سترول: فيتيل "موظفنا الأكثر تكلفة يقوم بعمل رائع" بالرغم من البداية الصعبة

أستون مارتن "سترحّب" بدخول مجموعة فولكسفاغن معترك الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

أستون مارتن "سترحّب" بدخول مجموعة فولكسفاغن معترك الفورمولا واحد

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.