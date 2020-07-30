مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2020

بعد السباقات الثلاثة الأولى المتتالية من موسم 2020، حصلت الفرق على أسبوع راحة مستحقّ.

لكنّ الحركة ستعود مجدّدًا من خلال ثلاثة سباقات أخرى متتالية عبر سباقَين متتاليين على حلبة سيلفرستون معقل البطولة منذ 1950.

وستتّجه الأنظار صوب فريق ريد بُل وقدرته على فرض تحدٍ على مرسيدس، أم أنّ السهام الفضيّة ستواصل تحليقها المريح في الأمام.

في المقابل فإنّ معركة الوسط تبقى على أشدّها في ظلّ التقارب الشديد في الأداء.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصة التوقيت الجمعة 31 يوليو/تموز التجارب الحرة الأولى 09:00 الجمعة 31 يوليو/تموز التجارب الحرة الثانية 13:00 السبت 1 يوليو/تموز التجارب الحرة الثالثة 10:00 السبت 1 يوليو/تموز التجارب التأهيلية 13:00 الأحد 2 يوليو/تموز السباق 13:10

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة