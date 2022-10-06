مواعيد عرض جائزة اليابان الكبرى 2022
يتوجّه قطار بطولة العالم للفورمولا واحد إلى اليابان من أجل خوض آخر جولة في شرق القارة الآسيويّة قبل التوجّه إلى سلسلة السباقات الأمريكيّة بدءًا بجائزة الأمريكيّتين الكبرى.
بعد غيابها في العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، تعود جائزة اليابان الكبرى للفورمولا واحد.
وتعود البطولة إلى بلاد الشمس من أجل التسابق على إحدى أكثر الحلبات إثارة بالنسبة لأغلب السائقين، وهي حلبة سوزوكا.
وعلى إثر دراما سباق سنغافورة نهاية الأسبوع الماضي، سيحصل ماكس فيرشتابن مجدّدًا على فرصة لحسم لقب البطولة.
وستكون فرصه أفضل نهاية هذا الأسبوع، حيث في حال أحرز الفوز مع نقطة أسرع لفّة فسيضمن اللقب بصرف النظر عن نتيجة شارل لوكلير وسيرجيو بيريز.
كما سيتواصل الحديث حول مسألة خرق سقف النفقات بشكلٍ مكثّف، خاصة مع تأجيل "فيا" إصدار شهادات الالتزام بسقف النفقات حتّى الإثنين المقبل.
مواعيد العرض بتوقيت غرينتش
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|07 أكتوبر
|التجارب الحُرّة الأولى
|03:00
|الجمعة
|07 أكتوبر
|التجارب الحُرّة الثانية
|06:00
|السبت
|08 أكتوبر
|التجارب الحُرّة الثالثة
|03:00
|السبت
|08 أكتوبر
|التجارب التأهيليّة
|06:00
|الأحد
|09 أكتوبر
|السباق
|05:00
مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|07 أكتوبر
|التجارب الحُرّة الأولى
|06:00
|الجمعة
|07 أكتوبر
|التجارب الحُرّة الثانية
|09:00
|السبت
|08 أكتوبر
|التجارب الحُرّة الثالثة
|06:00
|السبت
|08 أكتوبر
|التجارب التأهيليّة
|09:00
|الأحد
|09 أكتوبر
|السباق
|08:00
فيرشتابن: أحتاج نهاية أسبوع "مثالية" في اليابان من أجل حسم لقب الفورمولا واحد
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مواعيد عرض جائزة اليابان الكبرى 2022
يتوجّه قطار بطولة العالم للفورمولا واحد إلى اليابان من أجل خوض آخر جولة في شرق القارة الآسيويّة قبل التوجّه إلى سلسلة السباقات الأمريكيّة بدءًا بجائزة الأمريكيّتين الكبرى.