مواعيد عرض جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2022

بعد أن حسم ماكس فيرشتابن لقب السائقين قبل أسبوعين على أرض هوندا في اليابان، ستحصل ريد بُل على فرصة لحسم بطولة الصانعين نهاية هذا الأسبوع.

يأتي ذلك في ظلّ التوتّر المتزايد بشأن خرق الحظيرة النمساويّة لسقف النفقات في الموسم المنقضي، ومطالبة غريماتها بتسليط عقوبات صارمة.

في الأثناء ستكون المعركة حامية على المركز الثاني في بطولتي السائقين والصانعين، وذلك في ظلّ وجود نقطة يتيمة تفصل بين سيرجيو بيريز وشارل لوكلير، بينما لا يُعدّ الفارق بين فيراري ومرسيدس كبيرًا للغاية في معركة الصانعين.

أمّا ألبين فستسعى لتعزيز موقعها على رأس البقيّة في المركز الرابع على إثر أدائها القويّ في اليابان.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش:

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 21 أكتوبر التجارب الحُرّة الأولى 19:00 الجمعة 21 أكتوبر التجارب الحُرّة الثانية 22:00 السبت 22 أكتوبر التجارب الحُرّة الثالثة 19:00 السبت 22 أكتوبر التجارب التأهيليّة 22:00 الأحد 23 أكتوبر السباق 19:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة:

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 21 أكتوبر التجارب الحُرّة الأولى 22:00 الجمعة 21 أكتوبر التجارب الحُرّة الثانية 01:00 السبت 22 أكتوبر التجارب الحُرّة الثالثة 22:00 السبت 22 أكتوبر التجارب التأهيليّة 01:00 الأحد 23 أكتوبر السباق 22:00