السابق / أوارد: هيرتا يمتلك "كل ما يلزم لتحقيق النجاح" في الفورمولا واحد التالي / أستون مارتن تبدأ عملية اختيار ألوان سيارتها ولكن عاملًا أساسيًا قد يشكل عائقًافورمولا 1 / جائزة الولايات المتّحدة الكبرى مدونة
مواعيد عرض جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2021
تصل قافلة الفورمولا واحد إلى القارة الأمريكيّة لخوض سلسلة من ثلاثة سباقات قبل التوجّه إلى الشرق الأوسط لخوض السباقات الثلاثة الختاميّة من موسم 2021.
على إثر غيابها عن روزنامة العام الماضي بسبب وباء كورونا، تعود جائزة الولايات المتّحدة الكبرى هذا العام لتستضيف الجولة الـ 17 من موسم 2021.
وستكون حلبة أوستن أرضًا لمعركة حامية جديدة بين ريد بُل ومرسيدس وتحديدًا نجميهما ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون، حيث تُشير التوقّعات إلى تقارب الأداء بينهما في ظلّ ترجيح مقاطع مختلفة من الحلبة لنقاط قوّة كلٍ من السيارتَين.
بدورها ستُحاول فيراري التعويل على محرّكها الجديد المحدّث من أجل اقتناص المركز الثالث من مكلارين على صعيد ترتيب بطولة الصانعين.
يُشار إلى أنّ الحصص ستُقام في توقيت متأخّرٍ بالنسبة للمنطقة العربيّة بالمقارنة مع الجولات الأوروبيّة الماضية.
مواعيد العرض بتوقيت غرينتش:
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|22 أكتوبر
|التجارب الحُرّة الأولى
|16:30
|الجمعة
|22 أكتوبر
|التجارب الحُرّة الثانية
|20:00
|السبت
|23 أكتوبر
|التجارب الحُرّة الثالثة
|18:00
|السبت
|23 أكتوبر
|التجارب التأهيليّة
|21:00
|الأحد
|24 أكتوبر
|السباق
|19:00
مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة:
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|22 أكتوبر
|التجارب الحُرّة الأولى
|19:30
|الجمعة
|22 أكتوبر
|التجارب الحُرّة الثانية
|23:00
|السبت
|23 أكتوبر
|التجارب الحُرّة الثالثة
|21:00
|السبت
|23 أكتوبر
|التجارب التأهيليّة
|00:00
|الأحد
|24 أكتوبر
|السباق
|22:00
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مواعيد عرض جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2021
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