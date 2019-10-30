مواعيد عرض جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2019
تتواصل السباقات الأمريكيّة من بوابة جائزة الولايات المتّحدة الكبرى هذه المرّة، حيث ستتّجه جميع الأنظار صوب لويس هاميلتون الذي سيحظى بفرصٍ عالية جدًا لضمان لقبه السادس في الفئة العليا.
بعد ما شهدته الجولة الماضية في المكسيك من إثارة وتشويق، تنتقل قافلة الفورمولا واحد من دون راحة إلى حلبة أوستن من أجل خوض غمار جائزة الولايات المتّحدة الكبرى.
وسيكون الأداء متقاربًا على الأرجح بين الفرق الثلاثة الكبرى، وهو ما يُنبئ بحصولنا على سباقٍ شيّقٍ مماثلٍ لنسخة العام الماضي التي كانت حابسة للأنفاس في ظلّ تنافس ثلاثة سائقين على الفوز باتّباع ثلاث استراتيجيّات مختلفة.
وسيكون لويس هاميلتون بحاجة لتحقيق نقطتين فقط من أجل ضمان لقبه السادس بصرف النظر عن نتيجة زميله فالتيري بوتاس.
في المقابل تبقى المنافسة في فرق الوسط على أشدّها، إذ في حين أنّ فريق مكلارين وضع قدمًا على الأرجح في المركز الرابع في ترتيب بطولة الصانعين، فإنّ المنافسة لا تزال مفتوحة على مصراعيها بين فرق رينو، وتورو روسو وريسينغ بوينت على المركز الخامس.
مواعيد العرض بتوقيت غرينتش:
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|1 نوفمبر/تشرين الثاني
|التجارب الحُرّة الأولى
|16:00
|الجمعة
|1 نوفمبر/تشرين الثاني
|التجارب الحُرّة الثانية
|20:00
|السبت
|2 نوفمبر/تشرين الثاني
|التجارب الحُرّة الثالثة
|18:00
|السبت
|2 نوفمبر/تشرين الثاني
|التجارب التأهيليّة
|21:00
|الأحد
|3 نوفمبر/تشرين الثاني
|السباق
|19:10
مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة:
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|1 نوفمبر/تشرين الثاني
|التجارب الحُرّة الأولى
|19:00
|الجمعة
|1 نوفمبر/تشرين الثاني
|التجارب الحُرّة الثانية
|23:00
|السبت
|2 نوفمبر/تشرين الثاني
|التجارب الحُرّة الثالثة
|21:00
|السبت
|2 نوفمبر/تشرين الثاني
|التجارب التأهيليّة
|00:00
|الأحد
|3 نوفمبر/تشرين الثاني
|السباق
|22:10
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مواعيد عرض جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2019
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