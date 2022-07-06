مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2022

تتواصل سلسلة السباقات الأوروبيّة هذا الصيف من بوابة جولة ريد بُل رينغ التي لطالما قدّمت مستويات عالية من الإثارة.

وتأتي هذه الجولة بعد مضيّ أسبوعٍ واحد فقط على جولة سيلفرستون الجنونيّة التي عرفت تقلّبات ومعارك مثيرة.

ومن المرجّح أن تشهد هذه الجولة معركة جديدة على الصدارة بين ريد بُل، التي ستسعى لاستغلال عاملَي الأرض والجمهور والضرب بقوّة، وفيراري التي تُحاول تقليص الفجوة معها والبناء على فوزها في سيلفرستون.

كما أنّ مرسيدس ستدخل هذه الجولة وهي تسعى للحصول على فكرة أوضح حول مدى التقدّم الذي حقّقته مع آخر تحديثاتها وفهمها لسيارتها "دبليو13" بالنظر إلى خصائصها المختلفة.

وتتميّز هذه الجولة كذلك باعتماد صيغة سباق التصفيات القصير، وهو ما يعني إقامة التجارب التأهيليّة الاعتياديّة يوم الجمعة، ومن ثمّ السباق القصير يوم السبت.

أمّا في الوسط فإنّ المعارك الحامية لا تزال مستمرّة بين مكلارين وألبين.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 08 تموز/يوليو التجارب الحُرّة الأولى 11:30 الجمعة 08 تموز/يوليو التجارب التأهيليّة 15:00 السبت 09 تموز/يوليو التجارب الحُرّة الثانية 10:30 السبت 09 تموز/يوليو السباق القصير 14:30 الأحد 10 تموز/يوليو السباق 13:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 08 تموز/يوليو التجارب الحُرّة الأولى 14:30 الجمعة 08 تموز/يوليو التجارب التأهيليّة 18:00 السبت 09 تموز/يوليو التجارب الحُرّة الثانية 13:30 السبت 09 تموز/يوليو السباق القصير 17:30 الأحد 10 تموز/يوليو السباق 16:00