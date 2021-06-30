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فورمولا 1 / جائزة النمسا الكبرى أخبار

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2021

للأسبوع الثاني على التوالي ستُقام جائزة الفورمولا واحد الكبرى على حلبة ريد بُل رينغ، إذ ستُشكل الجولة التاسعة من موسم 2021 وسط اشتعال المنافسة بين مرسيدس وريد بُل وامتلاك الأخير للأفضلية عقب فوزه بالسباقات الأربعة الأخيرة حتى الآن.

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2021

حقّق فريق مرسيدس الفوز في 6 نُسخ من أصل 9 على حلبة ريد بُل رينغ، إلّا أنه لم يعد يمتلك الأفضلية التي تحلّى بها مع بداية حقبة المحركات الهجينة، حيث حقّق الهولندي ماكس فيرشتابن الفوز بسباق الأسبوع الماضي على نفس الحلبة ولكن ضمن تسمية مختلفة (جائزة ستيريا الكبرى).

وفي ظلّ الوقت الضئيل وعدم قدرة الفرق على إدخال تحديثات، فإنه من المتوقّع ألّا تتغيّر الأمور كثيرًا في النتائج، بيد أنّ الصانع الألماني مرسيدس ألمح إلى أنه سيقوم بإجراء بعض التعديلات على ضبط السيارة بهدف المنافسة على الفوز.

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ولم تتمكّن مرسيدس من إحراز سوى 3 انتصارات من أصل 8 سباقات أقيمت حتى الآن، إذ أتى الفوز الأخير ضمن منافسات جائزة إسبانيا الكبرى في 9 مايو/أيّار.

لذلك يُطرح السؤال التالي مع التوجّه إلى السباق الثاني في النمسا: هل سيتمكّن فريق مرسيدس من السيطرة من جديد؟ وهل سيكون بمقدور فيرشتابن أن يُوسّع الفارق مع هاميلتون إلى أكثر من 25 نقطة والابتعاد بشكلٍ مُريح في ترتيب بطولة السائقين..؟

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 2 تموز/يوليو التجارب الحُرّة الأولى 09:30
الجمعة 2 تموز/يوليو التجارب الحُرّة الثانية 13:00
السبت 3 تموز/يوليو التجارب الحُرّة الثالثة 10:00
السبت 3 تموز/يوليو التجارب التأهيليّة 13:00
الأحد 4 تموز/يوليو السباق 13:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 2 تموز/يوليو التجارب الحُرّة الأولى 09:30
الجمعة 2 تموز/يوليو التجارب الحُرّة الثانية 13:00
السبت 3 تموز/يوليو التجارب الحُرّة الثالثة 10:00
السبت 3 تموز/يوليو التجارب التأهيليّة 13:00
الأحد 4 تموز/يوليو السباق 13:00
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