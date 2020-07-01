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فورمولا 1 / جائزة النمسا الكبرى / مدونة

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020

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مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020
من قبل:
01-07-2020

بعد أشهرٍ من الانتظار، سينطلق زئير محرّكات الفورمولا واحد أخيرًا في موسم 2020 من بوابة جائزة النمسا الكبرى.

سينطلق موسم الفورمولا واحد أخيرًا من بوابة جائزة النمسا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.

وكان من المفترض أن تستضيف حلبة ريد بُل رينغ الجولة العاشرة من الموسم، لكنّ أزمة وباء "كوفيد-19" تسبّبت في شلل تام لموسم الفورمولا واحد منذ إلغاء الجولة الافتتاحيّة في أستراليا قبل ساعات قليلة من بداية التجارب الحرّة الأولى على إثر إصابة موظّفٍ من مكلارين بالفيروس وانسحاب الفريق نتيجة لذلك.

واستغلّت البطولة فترة التوقّف من أجل تطبيق فترة غلق المصانع الإجباريّة المعتادة في العطلة الصيفيّة سابقًا من أجل إفساح المجال لإقامة أكبر عددٍ ممكن من السباقات في يوليو وتموز.

وبالفعل وضعت البطولة روزنامة من ثمانية سباقات في 10 عطل نهاية أسبوع في القارة الأوروبيّة وستنطلق من النمسا التي ستستضيف جولتَين متتاليتين.

وبالرغم من عدم السماح بحضور الجماهير، إلّا أنّ الجميع متعطّشٌ لبدء التسابق ومن شبه المؤكّد أن تكون أرقام المتابعة التلفزيّة قياسيّة.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم

التاريخ

الحصة

التوقيت

الجمعة

3 يوليو/تموز

التجارب الحرة الأولى

09:00

الجمعة

3 يوليو/تموز

التجارب الحرة الثانية

13:00

السبت

4 يوليو/تموز

التجارب الحرة الثالثة

10:00

السبت

4 يوليو/تموز

التجارب التأهيلية

13:00

الأحد

5 يوليو/تموز

السباق

13:10

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

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الجمعة

3 يوليو/تموز

التجارب الحرة الأولى

12:00

الجمعة

3 يوليو/تموز

التجارب الحرة الثانية

16:00

السبت

4 يوليو/تموز

التجارب الحرة الثالثة

13:00

السبت

4 يوليو/تموز

التجارب التأهيلية

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5 يوليو/تموز

السباق

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الكاتب مروان الوافي

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