مواعيد عرض جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى 2023

بعد هيمنة ريد بُل في سباق البحرين الافتتاحي لموسم 2023 في الفورمولا واحد، كثرت التكهنات حول مستويات المنافسة بين الفرق، خاصة وأن أستون مارتن حققت عودة قوية للغاية، تمثلت بإحراز فرناندو ألونسو للمركز الثالث على منصة التتويج خلف ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز.

فيراري، التي عانت من انسحاب سائقها شارل لوكلير بسبب مشكلة في المحرك، اضطرت لتبديل وحدة التحكم الإلكترونية للمرة الثالثة في سيارته، ما يعني أنه يواجه عقوبة التراجع عشرة مراكز على شبكة انطلاق السباق، ما يمثل خيبة أمل مبكرة بالفعل.

أما مرسيدس، فتقف أمام امتحان كبير في جدة حيث يبدو أن السهام الفضية تواجه المتاعب مجدداً مع سيارتها الجديدة.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 17 مارس/آذار التجارب الحُرّة الأولى 13:30 الجمعة 17 مارس/آذار التجارب الحُرّة الثانية 17:00 السبت 18 مارس/آذار التجارب الحُرّة الثالثة 13:30 السبت 18 مارس/آذار التجارب التأهيليّة 17:00 الأحد 19 مارس/آذار السباق 17:00

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