مواعيد عرض جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى 2021

مع تنامي زخم رياضة المحرّكات في المملكة العربيّة السعوديّة، أصبحت بطولة العالم للفورمولا واحد أحدث البطولات العالميّة القادمة إلى المملكة.

وتمّ تشييد حلبة ساحرة في كرنيش جدّة لاستضافة السباق، حيث من المنتظر أن تكون هذه حلبة الشوارع الأسرع في تاريخ الفورمولا واحد.

وسيتنافس نجوم الفئة الملكة على حلبة جدّة ضمن سباقٍ ليليٍ يتلألأ فيه المسار بإطلالته الساحرة.

يأتي ذلك في ظلّ الصراع الشرس على لقبَي بطولة العالم هذا الموسم بين ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون على صعيد السائقين ومرسيدس وريد بُل على صعيد الصانعين.

وسيحصل فيرشتابن على فرصته الأولى لحسم اللقب في ظلّ تقدّم على هاميلتون بثماني نقاط مع بقاء جولتَين على النهاية.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش اليوم التاريخ الحصة التوقيت الجمعة 03 ديسمبر/كانون الأوّل التجارب الحرة الأولى 13:30 الجمعة 03 ديسمبر/كانون الأوّل التجارب الحرة الثانية 17:00 السبت 04 ديسمبر/كانون الأوّل التجارب الحرة الثالثة 14:00 السبت 04 ديسمبر/كانون الأوّل التجارب التأهيلية 17:00 الأحد 05 ديسمبر/كانون الأوّل السباق 17:30 مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة اليوم التاريخ الحصة التوقيت الجمعة 03 ديسمبر/كانون الأوّل التجارب الحرة الأولى 16:30 الجمعة 03 ديسمبر/كانون الأوّل التجارب الحرة الثانية 20:00 السبت 04 ديسمبر/كانون الأوّل التجارب الحرة الثالثة 17:00 السبت 04 ديسمبر/كانون الأوّل التجارب التأهيلية 20:00 الأحد 05 ديسمبر/كانون الأوّل السباق 20:30