مواعيد عرض جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى 2021

بعد استضافتها للنسخة الأولى في تاريخها نهاية الموسم الماضي، تعود جائزة المملكة العربيّة السعوديّة مع بداية الموسم الجديد.

وتأتي نسخة هذا العام بعد بعض التعديلات التي أُدخلت على الحلبة من خلال توسيع الحواجز لتعزيز مستويات الرؤية، وهو ما يعد بجعل الحلبة أسرع قليلًا، خاصة في المنعطف الأخير الأوسع.

وستتلألأ السيارات الجديدة ذات المظهر العدائيّ في شوارع جدّة تحت الأضواء الكاشفة، وستُواجه الفرق تحديًا أكبر بالنظر إلى مواصلة معاناتها من ظاهرة الارتدادات.

ومن المنتظر أن يكون السباق حماسيًا للغاية في ظلّ تقارب الأداء بين فيراري وريد بُل في الأمام وذلك على إثر الإثارة التي قدّمها سباق البحرين الافتتاحيّ نهاية الأسبوع الماضي.

إذ ستسعى ريد بُل لتعويض خيبة الأمل التي واجهتها بانسحابها المزدوج في اللفّات الأخيرة بسبب مشاكل الموثوقيّة، في حين ستُحاول فيراري تأكيد قوّتها على حلبة ذات خصائص مختلفة.

في الأثناء تُواصل مرسيدس محاولة حلّ مشاكل سيارتها، بالرغم من اعتراف الفريق بأنّ ذلك سيتطلّب بعض الوقت.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش اليوم التاريخ الحصة التوقيت الجمعة 25 مارس/آذار التجارب الحرة الأولى 14:00 الجمعة 25 مارس/آذار التجارب الحرة الثانية 17:00 السبت 26 مارس/آذار التجارب الحرة الثالثة 14:00 السبت 26 مارس/آذار التجارب التأهيلية 17:00 الأحد 27 مارس/آذار السباق 17:00 مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة اليوم التاريخ الحصة التوقيت الجمعة 25 مارس/آذار التجارب الحرة الأولى 17:00 الجمعة 25 مارس/آذار التجارب الحرة الثانية 20:00 السبت 26 مارس/آذار التجارب الحرة الثالثة 17:00 السبت 26 مارس/آذار التجارب التأهيلية 20:00 الأحد 27 مارس/آذار السباق 20:00