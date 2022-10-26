مواعيد عرض جائزة المكسيك الكبرى 2022
تعود الفورمولا واحد إلى جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا واحد المليئة بالإثارة كلّ عام مع اقتراب موسم 2022 من نهايته.
على إثر جائزة الولايات المتّحدة الكبرى التي حسمت فيها ريد بُل لقب الصانعين لصالحها بعد غياب 8 أعوام، تصل الفورمولا واحد إلى المكسيك.
لكنّ ذلك لن يعني أنّ الإثارة ستكون غائبة، خاصة في ظلّ تواصل المعركتين على المركزين الثاني في بطولتي السائقين والصانعين على التوالي.
إذ استعاد شارل لوكلير المركز الثاني بعد صعوده إلى منصّة التتويج في أوستن متقدّمًا بنقطتين على سيرجيو بيريز، بينما قلّصت مرسيدس الفارق مع فيراري مستفيدة من انسحاب كارلوس ساينز الإبن المبكّر.
وسيسعى بيريز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور ومحاولة إهداء الفوز لجماهيره الغفيرة.
كما أنّ المعركة على مركز أفضل البقيّة بين ألبين ومكلارين على أشدّها خلف الفرق الثلاثة الكبرى.
مواعيد العرض بتوقيت غرينتش
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|28 أكتوبر/تشرين الأوّل
|التجارب الحُرّة الأولى
|18:00
|الجمعة
|28 أكتوبر/تشرين الأوّل
|التجارب الحُرّة الثانية
|21:00
|السبت
|29 أكتوبر/تشرين الأوّل
|التجارب الحُرّة الثالثة
|17:00
|السبت
|29 أكتوبر/تشرين الأوّل
|التجارب التأهيليّة
|20:00
|الأحد
|30 أكتوبر/تشرين الأوّل
|السباق
|20:00
مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|28 أكتوبر/تشرين الأوّل
|التجارب الحُرّة الأولى
|21:00
|الجمعة
|28 أكتوبر/تشرين الأوّل
|التجارب الحُرّة الثانية
|00:00
|السبت
|29 أكتوبر/تشرين الأوّل
|التجارب الحُرّة الثالثة
|20:00
|السبت
|29 أكتوبر/تشرين الأوّل
|التجارب التأهيليّة
|23:00
|الأحد
|30 أكتوبر/تشرين الأوّل
|السباق
|23:00
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مواعيد عرض جائزة المكسيك الكبرى 2022
تعود الفورمولا واحد إلى جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا واحد المليئة بالإثارة كلّ عام مع اقتراب موسم 2022 من نهايته.