مواعيد عرض جائزة المكسيك الكبرى 2021

على إثر جائزة الولايات المتّحدة الكبرى الرائعة وسباقها المثير الذي شهد معركة حامية الوطيس بين المتنافسين على اللقب ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون، تتواصل الإثارة في القارة الأمريكيّة من بوابة جائزة المكسيك الكبرى.

ومن المنتظر أن تشهد نهاية هذا الأسبوع معركة جديدة متقاربة على الفوز بين الثنائيّ، بالرغم من أنّ البطل المحلي سيرجيو بيريز سيُحاول تقديم أداء يُلهب به حماس جماهيره.

وعلى صعيد أداء الفرق فمن المرجّح نظريًا أن تميل الكفّة إلى ريد بُل بالنظر إلى أدائها القويّ على الحلبة المكسيكيّة على مرّ الأعوام، وذلك بالنظر إلى الخصائص الفريدة لحلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز بالنظر إلى ارتفاعها عن سطح البحر.

إذ تعتمد الفرق حزمًا غير اعتياديّة، حيث تميل لاستخدام حزم انسيابيّة عالية الارتكازيّة، لكنّ الهواء الأقلّ كثافة يسمح للسيارات بتسجيل سرعات عالية كما لو أنّها في مونزا.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 05 نوفمبر/تشرين الثاني التجارب الحُرّة الأولى 17:30 الجمعة 05 نوفمبر/تشرين الثاني التجارب الحُرّة الثانية 21:00 السبت 06 نوفمبر/تشرين الثاني التجارب الحُرّة الثالثة 17:00 السبت 06 نوفمبر/تشرين الثاني التجارب التأهيليّة 20:00 الأحد 07 نوفمبر/تشرين الثاني السباق 19:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 05 نوفمبر/تشرين الثاني التجارب الحُرّة الأولى 20:30 الجمعة 05 نوفمبر/تشرين الثاني التجارب الحُرّة الثانية 00:00 السبت 06 نوفمبر/تشرين الثاني التجارب الحُرّة الثالثة 20:00 السبت 06 نوفمبر/تشرين الثاني التجارب التأهيليّة 23:00 الأحد 07 نوفمبر/تشرين الثاني السباق 22:00