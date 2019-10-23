مواعيد عرض جائزة المكسيك الكبرى 2019

بعد السباقات الآسيويّة الأخيرة ومواعيدها المبكّرة صباحًا في المنطقة العربيّة، تنتقل قافلة الفورمولا واحد إلى القارة الأمريكيّة بدءًا بجائزة المكسيك.

وبعد أن حسم هاميلتون لقبَي الموسمَين الماضيين لصالحه في المكسيك، سيحصل البريطاني على أولى فرصه لتكرار ذات الإنجاز على ذات الحلبة مجدّدًا.

وعلى صعيد أداء الفرق فإنّ الصورة لا تزال ضبابيّة بعض الشيء، وذلك بالنظر إلى الخصائص الفريدة لحلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز بالنظر إلى ارتفاعها عن سطح البحر.

إذ تعتمد الفرق حزمًا غير اعتياديّة، حيث تميل لاستخدام حزم انسيابيّة عالية الارتكازيّة، لكنّ الهواء الأقلّ كثافة يسمح للسيارات بتسجيل سرعات عالية كما لو أنّها في مونزا.

ومن دون شكّ فإنّ أفضليّة فيراري على الخطوط المستقيمة ستُواصل لعب دورٍ مهم، بالرغم من أنّها قد تكون أضعف في المنعطفات.

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 25 أكتوبر/تشرين الأول التجارب الحُرّة الأولى 18:00 الجمعة 25 أكتوبر/تشرين الأول التجارب الحُرّة الثانية 22:00 السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول التجارب الحُرّة الثالثة 18:00 السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول التجارب التأهيليّة 21:00 الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول السباق 22:10

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش