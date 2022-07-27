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فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى مدونة

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2022

بعد أربعة أشهرٍ من الإثارة والتشويق المتواصل، يبلغ النصف الأوّل من موسم الفورمولا واحد نهايته من بوابة جائزة المجر الكبرى.

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2022

ستحصل جميع الأطقم العاملة في البطولة على راحة مستحقّة لشحن البطاريّات وشحذ الهمم بعد جائزة المجر الكبرى تحضيرًا للنصف الثاني المثير من البطولة.

وستسعى فيراري للدخول إلى العطلة الصيفيّة بزخمٍ جيّدٍ في ظلّ سعيها لتحقيق الثنائيّة على حلبة هنغارورينغ التي تتناسب خصائصها مع سيارتها "اف1-75" وتجاوز خيبات أمل السباقات الماضية.

لكنّ ريد بُل ستكون لها بالمرصاد، حيث ستسعى بدورها لتعزيز صدارتيها المريحتين للبطولتين.

ولا يجب التغافل عن مرسيدس هي الأخرى التي تُواصل البناء على زخم متصاعد في الجولات الأخيرة في ظلّ سعيها للانضمام إلى فريقَي الصدارة في المنافسة على الانتصارات.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم

التاريخ

الحصة

التوقيت

الجمعة

29 يوليو/تموز

التجارب الحرة الأولى

 12:00

الجمعة

29 يوليو/تموز

التجارب الحرة الثانية

15:00

السبت

 30 يوليو/تموز

التجارب الحرة الثالثة

11:00

السبت

30 يوليو/تموز

التجارب التأهيلية

14:00

الأحد

31 يوليو/تموز

السباق

13:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم

التاريخ

الحصة

التوقيت

الجمعة

29 يوليو/تموز

التجارب الحرة الأولى

 15:00

الجمعة

29 يوليو/تموز

التجارب الحرة الثانية

18:00

السبت

30 يوليو/تموز

التجارب الحرة الثالثة

14:00

السبت

 30 يوليو/تموز

التجارب التأهيلية

17:00

الأحد

31 يوليو/تموز

السباق

16:00
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