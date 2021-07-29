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فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى مدونة

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2021

تبلغ الفورمولا واحد محطّتها الأخيرة قبل دخول العطلة الصيفيّة وذلك من بوابة جائزة المجر الكبرى.

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2021

سيحصل جميع أفراد قافلة الفورمولا واحد على راحة مستحقّة بعد سلسلة من 11 سباقًا تنتهي بجائزة المجر الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.

وينتظر الجميع هذه الجولة بفارغ الصبر، وهي تحظى بأهميّة بالغة للتوجّه إلى فترة الراحة بزخمٍ عالٍ.

كما أنّ هناك سببًا آخر لترقّب هذه الجولة وهو معرفة ما سيكون عليه ردّ فريق ريد بُل وسائقه ماكس فيرشتابن بعد دراما سباق سيلفرستون ونزيف النقاط الكبير هناك.

وبالتوجّه إلى سباق المجر، فإنّ حلبة هنغارورينغ تتميّز بخصائصها الفريدة بالنظر إلى مسارها المتعرّج والضيّق الذي يُرجّح كفّة ريد بُل نظريًا مثلما حدث في موناكو.

لكنّ مرسيدس تُمنّي النفس بأنّ تحديثاتها الأخيرة ستُعزّز من آدائها.

كما أنّ فيراري قدّمت أداء جيّدًا على الحلبات الضيّقة هذا العام، ومن المرجّح أن تكون ضمن دائرة المنافسات مجدّدًا.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم

التاريخ

الحصة

التوقيت

الجمعة

30 يوليو/تموز

التجارب الحرة الأولى

 09:30

الجمعة

30 يوليو/تموز

التجارب الحرة الثانية

13:00

السبت

 31 يوليو/تموز

التجارب الحرة الثالثة

10:00

السبت

31 يوليو/تموز

التجارب التأهيلية

13:00

الأحد

4 أغسطس/آب

السباق

13:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم

التاريخ

الحصة

التوقيت

الجمعة

30 يوليو/تموز

التجارب الحرة الأولى

 12:30

الجمعة

30 يوليو/تموز

التجارب الحرة الثانية

16:00

السبت

31 يوليو/تموز

التجارب الحرة الثالثة

13:00

السبت

 31 يوليو/تموز

التجارب التأهيلية

16:00

الأحد

1 أغسطس/آب

السباق

16:00
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