مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2020

على إثر إقامة أوّل جولتين من الموسم على حلبة ريد بُل رينغ النمساويّة، ينتقل قطار بطولة العالم للفورمولا واحد أخيرًا إلى حلبة أخرى، حيث ستكون هنغارورينغ مسرحًا للجولة الثالثة من البطولة.

وستكون هذه الجولة الأخيرة من ثلاثة سباقات متتالية مطلع هذا الموسم، قبل أن تحصل الفرق على استراحة مستحقّة عطلة نهاية الأسبوع المقبل قبل العودة من جديد لخوض ثلاثة سباقات متتالية أخرى.

وستحصل الفرق كذلك على فرصة اختبار سياراتها على حلبة ذات خصائص مختلفة بالكامل عن حلبة النمسا، وذلك بالنظر إلى طبيعة حلبة هنغارورينغ المتعرّجة والمتطلّبة للارتكازيّة العالية على عكس ريد بُل رينغ المتطلّبة للطاقة.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصة التوقيت الجمعة 17 يوليو/تموز التجارب الحرة الأولى 09:00 الجمعة 17 يوليو/تموز التجارب الحرة الثانية 13:00 السبت 18 يوليو/تموز التجارب الحرة الثالثة 10:00 السبت 18 يوليو/تموز التجارب التأهيلية 13:00 الأحد 19 يوليو/تموز السباق 13:10

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة