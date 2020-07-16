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فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى / مدونة

مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2020

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مواعيد عرض جائزة المجر الكبرى 2020
من قبل:
16-07-2020

تتواصل السباقات الشيّقة المتتالية مع بداية موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد من بوابة جائزة المجر الكبرى.

على إثر إقامة أوّل جولتين من الموسم على حلبة ريد بُل رينغ النمساويّة، ينتقل قطار بطولة العالم للفورمولا واحد أخيرًا إلى حلبة أخرى، حيث ستكون هنغارورينغ مسرحًا للجولة الثالثة من البطولة.

وستكون هذه الجولة الأخيرة من ثلاثة سباقات متتالية مطلع هذا الموسم، قبل أن تحصل الفرق على استراحة مستحقّة عطلة نهاية الأسبوع المقبل قبل العودة من جديد لخوض ثلاثة سباقات متتالية أخرى.

وستحصل الفرق كذلك على فرصة اختبار سياراتها على حلبة ذات خصائص مختلفة بالكامل عن حلبة النمسا، وذلك بالنظر إلى طبيعة حلبة هنغارورينغ المتعرّجة والمتطلّبة للارتكازيّة العالية على عكس ريد بُل رينغ المتطلّبة للطاقة.

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الجمعة

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التجارب الحرة الثانية

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السبت

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الكاتب مروان الوافي

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