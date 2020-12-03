مواعيد عرض جائزة الصخير الكبرى 2020

على إثر جائزة البحرين الكبرى والإثارة التي شهدها السباق سواءً على صعيد الحوادث أو المنافسات، بقيت قافلة البطولة في مكانها من أجل خوض السباق الثاني في المملكة.

وسيُقام سباق نهاية هذا الأسبوع على المسار الخارجيّ الأقصر السريع، حيث من المنتظر أن تكون أزمنة اللفّة أقلّ من دقيقة واحدة.

كما ستشهد عطلة نهاية هذا الأسبوع عدّة تغييرات على صعيد السائقين وذلك في ظلّ غياب رومان غروجان بسبب حروق يده وكذلك بطل العالم لويس هاميلتون بسبب إصابته بفيروس كورونا.

واستعان فريق مرسيدس بجورج راسل ضمن إعارة من فريق ويليامز، بينما سيجلس جاك أيتكن خلف مقود الحظيرة البريطانيّة.

وبالنسبة لفريق هاس فقد أكّد منذ يوم الثلاثاء أنّ بييترو فيتيبالدي سيُعوّض غروجان في هذه الجولة.

وعلى صعيد المنافسة من المنتظر أن تُعاني الفرق المتزوّدة بمحرّكات فيراري بشكلٍ لافتٍ جدًا بالنظر إلى مدى تطلّب هذا المسار للطاقة.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني التجارب الحُرّة الأولى 13:30 الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني التجارب الحُرّة الثانية 17:30 السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني التجارب الحُرّة الثالثة 14:00 السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني التجارب التأهيليّة 17:00 الأحد 29 نوفمبر/تشرين الثاني السباق 17:10

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة