مواعيد عرض جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد 2020

تحتفل بطولة العالم للفورمولا واحد بمرور 70 عامًا على انطلاقتها هذا الموسم منذ 1950.

وسيحمل السباق الثاني على حلبة سيلفرستون البريطانيّة - موطن البطولة إن صحّ التعبير - اسم جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى احتفالًا بذلك.

وعلى إثر الإثارة التي شهدها سباق الأسبوع الماضي خاصة في مراحله الختاميّة، فإنّ أنظار الجميع ستتّجه إلى نهاية الأسبوع الجاري متشوّقة للحصول على المزيد.

وستكون تركيبات بيريللي المتاحة ألين بخطوة وهو ما سيعني على الأرجح المزيد من وقفات الصيانة وبالتالي بعض الإثارة الإضافية.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصة التوقيت الجمعة 7 أغسطس/آب التجارب الحرة الأولى 10:00 الجمعة 7 أغسطس/آب التجارب الحرة الثانية 14:00 السبت 8 أغسطس/آب التجارب الحرة الثالثة 10:00 السبت 8 أغسطس/آب التجارب التأهيلية 13:00 الأحد 9 أغسطس/آب السباق 13:10

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة