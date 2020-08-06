فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
الحدث التالي خلال
12 ساعات
:
48 دقيقة
:
38 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث التالي خلال
7 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث التالي خلال
21 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث التالي خلال
28 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
35 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
49 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
63 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
77 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
85 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
112 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى / مدونة

مواعيد عرض جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد 2020

المشاركات
التعليقات
مواعيد عرض جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد 2020
من قبل:
06-08-2020

تواصل بطولة العالم للفورمولا واحد سباقاتها في موسم 2020 وذلك عبر حدث مميّز يتمثّل في جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد.

تحتفل بطولة العالم للفورمولا واحد بمرور 70 عامًا على انطلاقتها هذا الموسم منذ 1950.

وسيحمل السباق الثاني على حلبة سيلفرستون البريطانيّة - موطن البطولة إن صحّ التعبير - اسم جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى احتفالًا بذلك.

وعلى إثر الإثارة التي شهدها سباق الأسبوع الماضي خاصة في مراحله الختاميّة، فإنّ أنظار الجميع ستتّجه إلى نهاية الأسبوع الجاري متشوّقة للحصول على المزيد.

وستكون تركيبات بيريللي المتاحة ألين بخطوة وهو ما سيعني على الأرجح المزيد من وقفات الصيانة وبالتالي بعض الإثارة الإضافية.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم

التاريخ

الحصة

التوقيت

الجمعة

7 أغسطس/آب

التجارب الحرة الأولى

 10:00

الجمعة

7 أغسطس/آب

التجارب الحرة الثانية

14:00

السبت

8 أغسطس/آب

التجارب الحرة الثالثة

10:00

السبت

8 أغسطس/آب

التجارب التأهيلية

13:00

الأحد

9 أغسطس/آب

السباق

13:10

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم

التاريخ

الحصة

التوقيت

الجمعة

7 أغسطس/آب

التجارب الحرة الأولى

13:00

الجمعة

7 أغسطس/آب

التجارب الحرة الثانية

 17:00

السبت

8 أغسطس/آب

التجارب الحرة الثالثة

13:00

السبت

8 أغسطس/آب

التجارب التأهيلية

 16:00

الأحد

9 أغسطس/آب

السباق

16:10
تود: هاميلتون "المثير للإعجاب" على طريقه لكسر أرقام شوماخر في الفورمولا واحد

المقال السابق

تود: هاميلتون "المثير للإعجاب" على طريقه لكسر أرقام شوماخر في الفورمولا واحد

المقال التالي

بوتاس باقٍ في صفوف مرسيدس لموسم 2021

بوتاس باقٍ في صفوف مرسيدس لموسم 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة بريطانيا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية اليوم

فيراري لا ترى بأنّ لديها ثالث أسرع سيارة في الفورمولا واحد حاليًا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري لا ترى بأنّ لديها ثالث أسرع سيارة في الفورمولا واحد حاليًا

تود: هاميلتون "المثير للإعجاب" على طريقه لكسر أرقام شوماخر في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
20د

تود: هاميلتون "المثير للإعجاب" على طريقه لكسر أرقام شوماخر في الفورمولا واحد

مواعيد عرض جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة
14د

مواعيد عرض جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد 2020

مرسيدس-بنز تطلق قناتها الخاصة على منصة "موتورسبورت.تي في"
سلاسل متعددة سلاسل متعددة / أخبار موتورسبورت.كوم

مرسيدس-بنز تطلق قناتها الخاصة على منصة "موتورسبورت.تي في"

فورمولا إي: دا كوستا يتفوق على فيرن وينطلق أولًا في برلين
فورمولا إي فورمولا إي / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا إي: دا كوستا يتفوق على فيرن وينطلق أولًا في برلين

مرسيدس تستبعد "بشكل قاطع" تسبب نظام داس في مشاكل الإطارات في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تستبعد "بشكل قاطع" تسبب نظام داس في مشاكل الإطارات في سيلفرستون

ريسينغ بوينت: ما ظهر حتى الآن مجرد "لمحات" من قدرات سيارة "آر بي20"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريسينغ بوينت: ما ظهر حتى الآن مجرد "لمحات" من قدرات سيارة "آر بي20"

أحدث الأخبار

بوتاس باقٍ في صفوف مرسيدس لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس باقٍ في صفوف مرسيدس لموسم 2021

مواعيد عرض جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة
14د

مواعيد عرض جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد 2020

تود: هاميلتون "المثير للإعجاب" على طريقه لكسر أرقام شوماخر في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
20د

تود: هاميلتون "المثير للإعجاب" على طريقه لكسر أرقام شوماخر في الفورمولا واحد

فيراري لا ترى بأنّ لديها ثالث أسرع سيارة في الفورمولا واحد حاليًا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري لا ترى بأنّ لديها ثالث أسرع سيارة في الفورمولا واحد حاليًا

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري لا ترى بأنّ لديها ثالث أسرع سيارة في الفورمولا واحد حاليًا

2
فورمولا 1

تود: هاميلتون "المثير للإعجاب" على طريقه لكسر أرقام شوماخر في الفورمولا واحد

20د
3
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد 2020

14د
4
سلاسل متعددة

مرسيدس-بنز تطلق قناتها الخاصة على منصة "موتورسبورت.تي في"

5
فورمولا إي

فورمولا إي: دا كوستا يتفوق على فيرن وينطلق أولًا في برلين

أحدث ملفات الفيديو

أهم مجريات سباق سيلفرستون 2020: توقفات وانثقابات ودراما 09:04
فورمولا 1

أهم مجريات سباق سيلفرستون 2020: توقفات وانثقابات ودراما

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟ 07:09
فورمولا 1

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد 04:14
فورمولا 1

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟ 05:51
فورمولا 1

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟

أحدث الأخبار

بوتاس باقٍ في صفوف مرسيدس لموسم 2021
فورمولا 1

بوتاس باقٍ في صفوف مرسيدس لموسم 2021

مواعيد عرض جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد 2020
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد 2020

تود: هاميلتون "المثير للإعجاب" على طريقه لكسر أرقام شوماخر في الفورمولا واحد
فورمولا 1

تود: هاميلتون "المثير للإعجاب" على طريقه لكسر أرقام شوماخر في الفورمولا واحد

فيراري لا ترى بأنّ لديها ثالث أسرع سيارة في الفورمولا واحد حاليًا
فورمولا 1

فيراري لا ترى بأنّ لديها ثالث أسرع سيارة في الفورمولا واحد حاليًا

مرسيدس-بنز تطلق قناتها الخاصة على منصة "موتورسبورت.تي في"
Misc

مرسيدس-بنز تطلق قناتها الخاصة على منصة "موتورسبورت.تي في"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.