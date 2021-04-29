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فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى مدونة

مواعيد عرض جائزة البرتغال الكبرى 2021

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بعد الإثارة التي شهدها سباق العام الماضي، تعود حلبة بورتيماو لتقتحم روزنامة موسم 2021 من جديد نهاية الأسبوع الجاري عبر جائزة البرتغال الكبرى.

مواعيد عرض جائزة البرتغال الكبرى 2021

بعد انطلاق موسم السباقات الأوروبيّة مبكّرًا عبر جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى قبل أسبوعين، تتواصل الإثارة وزيارة الحلبات المستحدثة على الروزنامة من بوابة جائزة البرتغال الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.

ومثّلت حلبة بورتيماو وجهة جذّابة للفورمولا واحد على إثر إلغاء سباقَي الصين وفيتنام بالنظر إلى تقديمها لسباق عالي الإثارة العام الماضي، كما أنّها تتموضع في القارة الأوروبيّة ما يُسهّل الجوانب اللوجيستيّة كذلك.

وبعد تحقيق كلٍ من ريد بُل ومرسيدس لانتصارٍ وحيدٍ بعد مرور جولتَين في ظلّ تقاربٍ واضحٍ لأدائهما، ستُساعد جولة البرتغال على توضيح معالم صورة الأداء أكثر.

وينطبق الأمر ذاته على معركة الوسط في ظلّ التقارب الشديد بين مكلارين، وفيراري وألفا تاوري.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم

التاريخ

الحصة

التوقيت

الجمعة

30 أبريل/نيسان

التجارب الحرة الأولى

 10:30

الجمعة

30 أبريل/نيسان

التجارب الحرة الثانية

14:00

السبت

 1 مايو/أيار

التجارب الحرة الثالثة

11:00

السبت

1 مايو/أيار

التجارب التأهيلية

14:00

الأحد

2 مايو/أيار

السباق

14:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم

التاريخ

الحصة

التوقيت

الجمعة

30 أبريل/نيسان

التجارب الحرة الأولى

 13:30

الجمعة

30 أبريل/نيسان

التجارب الحرة الثانية

17:00

السبت

1 مايو/أيار

التجارب الحرة الثالثة

14:00

السبت

 1 مايو/أيار

التجارب التأهيلية

17:00

الأحد

2 مايو/أيار

السباق

17:00
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الكاتب مروان الوافي

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