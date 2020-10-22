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مواعيد عرض جائزة البرتغال الكبرى 2020

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مواعيد عرض جائزة البرتغال الكبرى 2020
من قبل:

تتوجّه قافلة الفورمولا واحد إلى حلبة جديدة أخرى لهذا الموسم من بوابة جائزة البرتغال الكبرى على حلبة ألغارفي بورتيماو.

بعد راحة أسبوعين منذ سباق جائزة إيفل الكبرى في نوربورغرينغ، تعود عجلة الفورمولا واحد للدوران مجدّدًا من خلال جولة بورتيماو.

وتعود آخر زيارة للفورمولا واحد إلى البرتغال إلى موسم 1996.

وعبّر الكثير من السائقين عن حماسه لهذه الحلبة، وذلك بالنظر إلى إجراء عددٍ منهم لتجارب عليها في السابق، واعتبارهم إيّاها تقدّم تحديًا مثيرًا للقيادة عليها.

وعلى صعيد الأداء من المتوقّع أن يكون الترتيب مثل المعتاد في المقدّمة، بينما ستكون معركة الوسط حامية للغاية مجدّدًا في ظلّ تقارب الأداء بين رينو، وريسينغ بوينت ومكلارين.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

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التاريخ

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التوقيت

الجمعة

23 أكتوبر/تشرين الأوّل

التجارب الحرة الأولى

 10:00

الجمعة

23 أكتوبر/تشرين الأوّل

التجارب الحرة الثانية

14:00

السبت

 24 أكتوبر/تشرين الأوّل

التجارب الحرة الثالثة

11:00

السبت

24 أكتوبر/تشرين الأوّل

التجارب التأهيلية

13:00

الأحد

25 أكتوبر/تشرين الأوّل

السباق

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التجارب الحرة الأولى

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الجمعة

23 أكتوبر/تشرين الأوّل

التجارب الحرة الثانية

17:00

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيفل الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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