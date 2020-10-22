مواعيد عرض جائزة البرتغال الكبرى 2020

بعد راحة أسبوعين منذ سباق جائزة إيفل الكبرى في نوربورغرينغ، تعود عجلة الفورمولا واحد للدوران مجدّدًا من خلال جولة بورتيماو.

وتعود آخر زيارة للفورمولا واحد إلى البرتغال إلى موسم 1996.

وعبّر الكثير من السائقين عن حماسه لهذه الحلبة، وذلك بالنظر إلى إجراء عددٍ منهم لتجارب عليها في السابق، واعتبارهم إيّاها تقدّم تحديًا مثيرًا للقيادة عليها.

وعلى صعيد الأداء من المتوقّع أن يكون الترتيب مثل المعتاد في المقدّمة، بينما ستكون معركة الوسط حامية للغاية مجدّدًا في ظلّ تقارب الأداء بين رينو، وريسينغ بوينت ومكلارين.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصة التوقيت الجمعة 23 أكتوبر/تشرين الأوّل التجارب الحرة الأولى 10:00 الجمعة 23 أكتوبر/تشرين الأوّل التجارب الحرة الثانية 14:00 السبت 24 أكتوبر/تشرين الأوّل التجارب الحرة الثالثة 11:00 السبت 24 أكتوبر/تشرين الأوّل التجارب التأهيلية 13:00 الأحد 25 أكتوبر/تشرين الأوّل السباق 12:10

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة