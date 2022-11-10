مواعيد عرض جائزة البرازيل الكبرى 2022
تصل رحلة الفورمولا واحد في القارة الأمريكيّة إلى نهايتها من خلال جائزة البرازيل الكبرى مع الجولة ما قبل الأخيرة لموسم 2022.
يصل قطار الفورمولا واحد إلى محطته قبل الأخيرة على حلبة إنترلاغوس في البرازيل، مع نهاية أسبوع يُميزها وجود سباق التصفيات القصير الثالث هذا الموسم لزيادة الإثارة والتشويق.
بعد حسم ماكس فيرستابن وريد بُل لبطولتي السائقين والصانعين لهذا الموسم، يُمنّي المشجعون النفس بسباق مثير في البرازيل، لا سيّما وأن جولة العام الماضي كانت حابسة للأنفاس مع تقدّم لويس هاميلتون من الخلف في السباق القصير بعد انطلاقه من آخر الترتيب بسبب العقوبة، قبل أن يتقدم من المركز الخامس في سباق الأحد ليحصد فوزًا مميزًا أمام غريمه على اللقب حينها فيرستابن.
فهل تتمكن مرسيدس من تقديم ذات الأداء القوي في البرازيل نهاية هذا الأسبوع، أم سيُضيف فيرستابن إلى رقمه القياسي من الانتصارات في هذا الموسم؟
مواعيد العرض بتوقيت غرينتش
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|11 نوفمبر
|التجارب الحرّة الأولى
|
15:30
|الجمعة
|11 نوفمبر
|التجارب التأهيليّة
|19:00
|السبت
|12 نوفمبر
|التجارب الحرّة الثالثة
|15:30
|السبت
|12 نوفمبر
|سباق التصفيات القصير
|19:30
|الأحد
|13 نوفمبر
|السباق
|18:00
مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|11 نوفمبر
|التجارب الحرّة الأولى
|18:30
|الجمعة
|11 نوفمبر
|التجارب التأهيليّة
|22:00
|السبت
|12 نوفمبر
|التجارب الحرّة الثالثة
|18:30
|السبت
|12 نوفمبر
|سباق التصفيات القصير
|22:30
|الأحد
|13 نوفمبر
|السباق
|21:00
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