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مواعيد عرض جائزة البرازيل الكبرى 2021
من قبل: مروان الوافي
تصل رحلة الفورمولا واحد إلى القارة الأمريكيّة إلى نهايتها من خلال جائزة البرازيل الكبرى مع دخول موسم 2021 مراحله الأخيرة.
تتواصل المعارك الحامية في القارة الأمريكيّة من بوابة جائزة البرازيل الكبرى التي ستكون المحطّة الأخيرة قبل التوجّه إلى سلسلة سباقات ختاميّة في الشرق الأوسط.
وستكون هذه الجولة مميّزة أكثر من خلال إقامة سباق التصفيات القصير الثالث هذا الموسم لزيادة الإثارة والتشويق.
وسيسعى ماكس فيرشتابن للبناء على زخمه الأخير بعد أن فاز بالجولتَين الماضيتين في أوستن والمكسيك، بينما سيُحاول غريمه لويس هاميلتون التعويض ومحاولة تقليص فارق الـ 19 نقطة الذي يتمتّع به سائق ريد بُل حاليًا.
كما أنّ المعركة على بطولة الصانعين على أشدّها في ظلّ وجود نقطة يتيمة تفصل بين مرسيدس وريد بُل حاليًا.
مواعيد العرض بتوقيت غرينتش
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|12 نوفمبر
|التجارب الحرّة الأولى
|
15:30
|الجمعة
|12 نوفمبر
|التجارب التأهيليّة
|19:00
|السبت
|13 نوفمبر
|التجارب الحرّة الثالثة
|15:00
|السبت
|13 نوفمبر
|سباق التصفيات القصير
|19:30
|الأحد
|14 نوفمبر
|السباق
|18:00
مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|12 نوفمبر
|التجارب الحرّة الأولى
|18:30
|الجمعة
|12 نوفمبر
|التجارب التأهيليّة
|22:00
|السبت
|13 نوفمبر
|التجارب الحرّة الثالثة
|18:00
|السبت
|13 نوفمبر
|سباق التصفيات القصير
|22:30
|الأحد
|14 نوفمبر
|السباق
|21:00
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مواعيد عرض جائزة البرازيل الكبرى 2021
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