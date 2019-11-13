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فورمولا 1 / جائزة البرازيل الكبرى / مدونة

مواعيد عرض جائزة البرازيل الكبرى 2019

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مواعيد عرض جائزة البرازيل الكبرى 2019
من قبل:
13-11-2019

يصل قطار بطولة العالم للفورمولا واحد إلى محطته ما قبل الأخيرة من موسم 2019 عندما يتوجّه إلى البرازيل نهاية هذا الأسبوع.

بالرغم من أنّ لقبَي السائقين والصانعين قد حُسما لصالح لويس هاميلتون وفريقه مرسيدس تباعًا، إلّا أنّ الإثارة لن تغيب عن آخر جولتَين من الموسم.

إذ دائمًا ما قدّمت جولة ساو باولو سباقات حماسيّة، خاصة في ظلّ تقلّب الظروف الجويّة وخصائص الحلبة التي توفّر فرصًا للتجاوز.

وسيشرع شارل لوكلير في استخدام وحدة طاقة جديدة توقّعت بعض المصادر أن تكون نموذجًا من وحدة طاقة 2020، وفي حين أنّه سينطلق من آخر الترتيب نتيجة لذلك، إلّا أنّه سيقدّم بعض التجاوزات الإضافيّة ويزيد من الإثارة في السباق الذي من المتوقع أن تتواصل فيه المنافسة الحامية بين الفرق الكبرى.

كما سيتابع الجميع أداء فيراري عن قرب لرؤية إن كان تراجع سرعتها في أوستن عابرًا أم أنّه سيتواصل في ظلّ الشائعات المتواصلة بشأن وحدة طاقتها.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 15 نوفمبر التجارب الحرّة الأولى 14:00
الجمعة 15 نوفمبر التجارب الحرّة الثانية 18:00
السبت 16 نوفمبر التجارب الحرّة الثالثة 15:00
السبت 16 نوفمبر التجارب التأهيلية 18:00
الأحد 17 نوفمبر السباق 17:10

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 15 نوفمبر التجارب الحرّة الأولى 17:00
الجمعة 15 نوفمبر التجارب الحرّة الثانية 21:00
السبت 16 نوفمبر التجارب الحرّة الثالثة 18:00
السبت 16 نوفمبر التجارب التأهيليّة 21:00
الأحد 17 نوفمبر السباق 20:10
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البرازيل الكبرى
الكاتب مروان الوافي

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
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