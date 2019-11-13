مواعيد عرض جائزة البرازيل الكبرى 2019

بالرغم من أنّ لقبَي السائقين والصانعين قد حُسما لصالح لويس هاميلتون وفريقه مرسيدس تباعًا، إلّا أنّ الإثارة لن تغيب عن آخر جولتَين من الموسم.

إذ دائمًا ما قدّمت جولة ساو باولو سباقات حماسيّة، خاصة في ظلّ تقلّب الظروف الجويّة وخصائص الحلبة التي توفّر فرصًا للتجاوز.

وسيشرع شارل لوكلير في استخدام وحدة طاقة جديدة توقّعت بعض المصادر أن تكون نموذجًا من وحدة طاقة 2020، وفي حين أنّه سينطلق من آخر الترتيب نتيجة لذلك، إلّا أنّه سيقدّم بعض التجاوزات الإضافيّة ويزيد من الإثارة في السباق الذي من المتوقع أن تتواصل فيه المنافسة الحامية بين الفرق الكبرى.

كما سيتابع الجميع أداء فيراري عن قرب لرؤية إن كان تراجع سرعتها في أوستن عابرًا أم أنّه سيتواصل في ظلّ الشائعات المتواصلة بشأن وحدة طاقتها.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 15 نوفمبر التجارب الحرّة الأولى 14:00 الجمعة 15 نوفمبر التجارب الحرّة الثانية 18:00 السبت 16 نوفمبر التجارب الحرّة الثالثة 15:00 السبت 16 نوفمبر التجارب التأهيلية 18:00 الأحد 17 نوفمبر السباق 17:10

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة