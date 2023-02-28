مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2023
بعد أشهر من الهدوء، تدخل بطولة العالم للفورمولا واحد موسمًا جديدًا من الإثارة والتشويق ينطلق مجدّدًا من منطقة الشرق الأوسط وتحديدًا عبر جائزة البحرين الكبرى.
بعد أسبوعٍ واحدٍ من نهاية التجارب الشتويّة في البحرين، تدخل فرق البطولة مرحلة الجدّ عبر افتتاح الموسم على ذات الحلبة.
وستتّجه جميع الأنظار لاكتشاف ترتيب المنافسة مع دخول البطولة الموسم الثاني ضمن حقبة المؤثّرات الأرضيّة.
وبناءً على ملاحظات أغلب المتابعين في البادوك، فإنّ ريد بُل تدخل الموسم الجديد في موقع الفريق الذي يجب التغلّب عليه، حيث تمتّعت سيارتها الجديدة "آر.بي19" بموثوقيّة ووتيرة عاليتين بأريحيّة واضحة.
في المقابل لا يزال الوضع ضبابيًا بالنسبة لفيراري ومرسيدس، في ظلّ وجود شبه إجماعٍ بشأن تحقيق أستون مارتن لقفزة كبيرة في الأداء.
مواعيد العرض بتوقيت غرينتش
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|03 مارس/آذار
|التجارب الحُرّة الأولى
|11:30
|الجمعة
|03 مارس/آذار
|التجارب الحُرّة الثانية
|15:00
|السبت
|04 مارس/آذار
|التجارب الحُرّة الثالثة
|11:30
|السبت
|04 مارس/آذار
|التجارب التأهيليّة
|15:00
|الأحد
|05 مارس/آذار
|السباق
|15:00
مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة
|اليوم
|التاريخ
|الحصّة
|التوقيت
|الجمعة
|03 مارس/آذار
|التجارب الحُرّة الأولى
|14:30
|الجمعة
|03 مارس/آذار
|التجارب الحُرّة الثانية
|18:00
|السبت
|04 مارس/آذار
|التجارب الحُرّة الثالثة
|14:30
|السبت
|04 مارس/آذار
|التجارب التأهيليّة
|18:00
|الأحد
|05 مارس/آذار
|السباق
|18:00
أستون مارتن لا تُصدّق الضجّة المثارة حول أداء فريقها بعد تجارب البحرين
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