تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / تحليل: تصميم مرسيدس الثوري تحت مجهر القوانين الجديدة التالي / مكلارين تؤكد مشاركة ريكاردو في سباق البحرين الافتتاحي
فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى مدونة

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2022

بعد أشهر من الهدوء، تدخل بطولة العالم للفورمولا واحد حقبتها الجديدة بسيارات المؤثّرات الأرضيّة من بوابة جائزة البحرين الكبرى الافتتاحيّة لموسم 2022.

مروان الوافي
من قبل:
مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2022

بعد إكمال التجارب الشتويّة التحضيريّة للموسم الجديد في برشلونة والبحرين تواليًا، جاءت ساعة الحقيقة الآن لتكشف جميع الفرق عن أوراقها مع انطلاق المنافسات الفعليّة.

وسينطلق الموسم الجديد من أرضنا العربيّة من خلال جائزة البحرين الكبرى على حلبة الصخير التي ستستضيف نهاية هذا الأسبوع الجولة الأولى، قبل الانتقال مباشرة إلى المملكة العربية السعوديّة التي ستستضيف الجولة الثانية من الموسم.

وسيُتابع الجميع عن كثب أمسيتَي السبت والأحد في البحرين للحصول على فكرة أوليّة على ترتيب المنافسة مع انطلاق السيارات ذات المؤثّرات الأرضيّة الجديدة.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 18 مارس/آذار التجارب الحُرّة الأولى 12:00
الجمعة 18 مارس/آذار التجارب الحُرّة الثانية 15:00
السبت 19 مارس/آذار التجارب الحُرّة الثالثة 12:00
السبت 19 مارس/آذار التجارب التأهيليّة 15:00
الأحد 20 مارس/آذار السباق 15:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 18 مارس/آذار التجارب الحُرّة الأولى 15:00
الجمعة 18 مارس/آذار التجارب الحُرّة الثانية 18:00
السبت 19 مارس/آذار التجارب الحُرّة الثالثة 15:00
السبت 19 مارس/آذار التجارب التأهيليّة 18:00
الأحد 20 مارس/آذار السباق 18:00
تذاكر
المشاركات
التعليقات
تحليل: تصميم مرسيدس الثوري تحت مجهر القوانين الجديدة
المقال السابق

تحليل: تصميم مرسيدس الثوري تحت مجهر القوانين الجديدة
المقال التالي

مكلارين تؤكد مشاركة ريكاردو في سباق البحرين الافتتاحي

مكلارين تؤكد مشاركة ريكاردو في سباق البحرين الافتتاحي
تحميل التعليقات
مروان الوافي More from
مروان الوافي
مواعيد عرض جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى 2021 جائزة المملكة العربية السعوديّة
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى 2021

مواعيد عرض جائزة قطر الكبرى 2021 جائزة قطر الكبرى
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة قطر الكبرى 2021

مواعيد عرض جائزة البرازيل الكبرى 2021 جائزة البرازيل الكبرى
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة البرازيل الكبرى 2021

أحدث الأخبار

جائزة البحرين الكبرى مسرحٌ لانطلاق موسم 2022 وحقبة الفورمولا واحد الجديدة
فورمولا 1 فورمولا 1

جائزة البحرين الكبرى مسرحٌ لانطلاق موسم 2022 وحقبة الفورمولا واحد الجديدة

فيتيل يتغيب عن مجريات جولة البحرين الافتتاحية
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل يتغيب عن مجريات جولة البحرين الافتتاحية

هيل: هاميلتون سيفضّل الفوز بلقبه الثامن "وهو ينافس الجميع"
فورمولا 1 فورمولا 1

هيل: هاميلتون سيفضّل الفوز بلقبه الثامن "وهو ينافس الجميع"

الفورمولا واحد بصدد خوض نقاشات حول تغييرات في القوانين لتفادي "حرب مرايا"
فورمولا 1 فورمولا 1

الفورمولا واحد بصدد خوض نقاشات حول تغييرات في القوانين لتفادي "حرب مرايا"

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.