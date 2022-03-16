مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2022

بعد إكمال التجارب الشتويّة التحضيريّة للموسم الجديد في برشلونة والبحرين تواليًا، جاءت ساعة الحقيقة الآن لتكشف جميع الفرق عن أوراقها مع انطلاق المنافسات الفعليّة.

وسينطلق الموسم الجديد من أرضنا العربيّة من خلال جائزة البحرين الكبرى على حلبة الصخير التي ستستضيف نهاية هذا الأسبوع الجولة الأولى، قبل الانتقال مباشرة إلى المملكة العربية السعوديّة التي ستستضيف الجولة الثانية من الموسم.

وسيُتابع الجميع عن كثب أمسيتَي السبت والأحد في البحرين للحصول على فكرة أوليّة على ترتيب المنافسة مع انطلاق السيارات ذات المؤثّرات الأرضيّة الجديدة.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 18 مارس/آذار التجارب الحُرّة الأولى 12:00 الجمعة 18 مارس/آذار التجارب الحُرّة الثانية 15:00 السبت 19 مارس/آذار التجارب الحُرّة الثالثة 12:00 السبت 19 مارس/آذار التجارب التأهيليّة 15:00 الأحد 20 مارس/آذار السباق 15:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 18 مارس/آذار التجارب الحُرّة الأولى 15:00 الجمعة 18 مارس/آذار التجارب الحُرّة الثانية 18:00 السبت 19 مارس/آذار التجارب الحُرّة الثالثة 15:00 السبت 19 مارس/آذار التجارب التأهيليّة 18:00 الأحد 20 مارس/آذار السباق 18:00