مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021

في حين كان من المفترض أن تستضيف أستراليا الجولة الافتتاحيّة لموسم 2021، فإنّ جائحة كورونا المتواصلة أدّت إلى تأجيلها وهو ما فتح الباب أمام البحرين لاستضافة التجارب الشتويّة من جهة وبقاء الفرق رابضة في أماكنها قبل خوض الجولة الأولى من الموسم.

وخاضت الفرق بالفعل ثلاثة أيّامٍ من التجارب تحضيرًا للموسم الجديد، حيث جمعت بيانات مهمّة بالرغم من أنّ تجهيزاتها كانت أقلّ بكثيرٍ ممّا أرادت.

وبالرغم من أنّ صورة الأداء لا تزال ضبابيّة، إلّا أنّه من المنتظر أن يشهد هذا الموسم أداءً متقاربًا بين مرسيدس وريد بُل في الصدارة بالرغم من معاناة السهام الفضيّة في التجارب وتذيّلها ترتيب المسافات المقطوعة.

وكذلك بالنسبة لفرق الوسط حيث تبدو المنافسة واعدة للغاية في ظلّ تقارب أداء خمسة فرقٍ كاملة.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 26 مارس/آذار التجارب الحُرّة الأولى 11:30 الجمعة 26 مارس/آذار التجارب الحُرّة الثانية 15:00 السبت 27 مارس/آذار التجارب الحُرّة الثالثة 12:00 السبت 27 مارس/آذار التجارب التأهيليّة 15:00 الأحد 28 مارس/آذار السباق 15:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 26 مارس/آذار التجارب الحُرّة الأولى 14:30 الجمعة 26 مارس/آذار التجارب الحُرّة الثانية 18:00 السبت 27 مارس/آذار التجارب الحُرّة الثالثة 15:00 السبت 27 مارس/آذار التجارب التأهيليّة 18:00 الأحد 28 مارس/آذار السباق 18:00