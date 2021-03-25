مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
28 مارس
التجارب الحرّة الأولى خلال
22 ساعات
:
39 دقيقة
:
03 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
21 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
30 أبريل
الحدث التالي خلال
35 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
41 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
55 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
69 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
76 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
90 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
97 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
125 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
153 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
160 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
167 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
181 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
188 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
195 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
209 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
216 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
224 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
240 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
252 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
261 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / ألونسو: التغيّر الكبير الذي طرأ على الفريق في إنستون منذ مشاركتي الأخيرة "علامة جيّدة" التالي / تسونودا يشرح استخدامه المبكّر لنظام "دي آر اس" في تجارب البحرين
فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / مدونة

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021

من قبل:

بعد أشهر من الانتظار، تعود محرّكات الفورمولا واحد إلى الهدير على أرض حلبة البحرين الدوليّة التي ستستضيف جائزة البحرين الكبرى الجولة الافتتاحيّة لموسم 2021.

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021

في حين كان من المفترض أن تستضيف أستراليا الجولة الافتتاحيّة لموسم 2021، فإنّ جائحة كورونا المتواصلة أدّت إلى تأجيلها وهو ما فتح الباب أمام البحرين لاستضافة التجارب الشتويّة من جهة وبقاء الفرق رابضة في أماكنها قبل خوض الجولة الأولى من الموسم.

وخاضت الفرق بالفعل ثلاثة أيّامٍ من التجارب تحضيرًا للموسم الجديد، حيث جمعت بيانات مهمّة بالرغم من أنّ تجهيزاتها كانت أقلّ بكثيرٍ ممّا أرادت.

وبالرغم من أنّ صورة الأداء لا تزال ضبابيّة، إلّا أنّه من المنتظر أن يشهد هذا الموسم أداءً متقاربًا بين مرسيدس وريد بُل في الصدارة بالرغم من معاناة السهام الفضيّة في التجارب وتذيّلها ترتيب المسافات المقطوعة.

وكذلك بالنسبة لفرق الوسط حيث تبدو المنافسة واعدة للغاية في ظلّ تقارب أداء خمسة فرقٍ كاملة.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 26 مارس/آذار التجارب الحُرّة الأولى 11:30
الجمعة 26 مارس/آذار التجارب الحُرّة الثانية 15:00
السبت 27 مارس/آذار التجارب الحُرّة الثالثة 12:00
السبت 27 مارس/آذار التجارب التأهيليّة 15:00
الأحد 28 مارس/آذار السباق 15:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت
الجمعة 26 مارس/آذار التجارب الحُرّة الأولى 14:30
الجمعة 26 مارس/آذار التجارب الحُرّة الثانية 18:00
السبت 27 مارس/آذار التجارب الحُرّة الثالثة 15:00
السبت 27 مارس/آذار التجارب التأهيليّة 18:00
الأحد 28 مارس/آذار السباق 18:00
المشاركات
التعليقات
ألونسو: التغيّر الكبير الذي طرأ على الفريق في إنستون منذ مشاركتي الأخيرة "علامة جيّدة"

المقال السابق

ألونسو: التغيّر الكبير الذي طرأ على الفريق في إنستون منذ مشاركتي الأخيرة "علامة جيّدة"

المقال التالي

تسونودا يشرح استخدامه المبكّر لنظام "دي آر اس" في تجارب البحرين

تسونودا يشرح استخدامه المبكّر لنظام "دي آر اس" في تجارب البحرين
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البحرين الكبرى
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تسونودا يشرح استخدامه المبكّر لنظام "دي آر اس" في تجارب البحرين

2
فورمولا 1

لوكا دي ميو: ألبين لا يمكنها تحمل "موسم سيء" في 2021

13دقيقة
3
فورمولا 1

ويليامز تقلل من تكهنات تحولها إلى فريق رديف لرينو في المستقبل

23س
4
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021

5
فورمولا 1

تحليل تقني: هل تواجه مرسيدس المتاعب أم أنّ هذا جزء من خطّتها؟

أحدث الأخبار
لوكا دي ميو: ألبين لا يمكنها تحمل "موسم سيء" في 2021
فورمولا 1

لوكا دي ميو: ألبين لا يمكنها تحمل "موسم سيء" في 2021

13د
فرق الفورمولا واحد بصدد خوض محادثات حاسمة حول السباقات القصيرة في البحرين
فورمولا 1

فرق الفورمولا واحد بصدد خوض محادثات حاسمة حول السباقات القصيرة في البحرين

تسونودا يشرح استخدامه المبكّر لنظام "دي آر اس" في تجارب البحرين
فورمولا 1

تسونودا يشرح استخدامه المبكّر لنظام "دي آر اس" في تجارب البحرين

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021

ألونسو: التغيّر الكبير الذي طرأ على الفريق في إنستون منذ مشاركتي الأخيرة "علامة جيّدة"
فورمولا 1

ألونسو: التغيّر الكبير الذي طرأ على الفريق في إنستون منذ مشاركتي الأخيرة "علامة جيّدة"

أحدث ملفات الفيديو
كل ما تجب معرفته عن سباقات الفورمولا واحد القصيرة 05:39
فورمولا 1
22-03-2021

كل ما تجب معرفته عن سباقات الفورمولا واحد القصيرة

أهم 10 حقائق من تجارب البحرين الشتوية للفورمولا واحد 08:16
فورمولا 1
22-03-2021

أهم 10 حقائق من تجارب البحرين الشتوية للفورمولا واحد

لفة مع سيارة مكلارين حول حلبة البحرين الدولية 01:51
فورمولا 1
21-03-2021

لفة مع سيارة مكلارين حول حلبة البحرين الدولية

تفاصيل سيارة مرسيدس 2021 08:03
فورمولا 1
16-03-2021

تفاصيل سيارة مرسيدس 2021

التجارب الشتوية في البحرين بالأرقام 00:35
فورمولا 1
15-03-2021

التجارب الشتوية في البحرين بالأرقام

مروان الوافي More from
مروان الوافي
مرسيدس: البيانات تُظهر أنّنا لسنا بسرعة ريد بُل التجارب الشتوية في البحرين
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس: البيانات تُظهر أنّنا لسنا بسرعة ريد بُل

فيرشتابن يختتم تجارب البحرين في الصدارة أمام تسونودا التجارب الشتوية في البحرين
فورمولا 1 / تقرير التجارب

فيرشتابن يختتم تجارب البحرين في الصدارة أمام تسونودا

هاميلتون: "لا جدوى من القلق" حيال المسافات التي قطعتها مرسيدس في تجارب البحرين التجارب الشتوية في البحرين
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: "لا جدوى من القلق" حيال المسافات التي قطعتها مرسيدس في تجارب البحرين

الأكثر شعبية اليوم

تسونودا يشرح استخدامه المبكّر لنظام "دي آر اس" في تجارب البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تسونودا يشرح استخدامه المبكّر لنظام "دي آر اس" في تجارب البحرين

لوكا دي ميو: ألبين لا يمكنها تحمل "موسم سيء" في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

لوكا دي ميو: ألبين لا يمكنها تحمل "موسم سيء" في 2021

ويليامز تقلل من تكهنات تحولها إلى فريق رديف لرينو في المستقبل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ويليامز تقلل من تكهنات تحولها إلى فريق رديف لرينو في المستقبل

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021

تحليل تقني: هل تواجه مرسيدس المتاعب أم أنّ هذا جزء من خطّتها؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: هل تواجه مرسيدس المتاعب أم أنّ هذا جزء من خطّتها؟

برادل يُعوّض ماركيز في سباقَي قطر للموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

برادل يُعوّض ماركيز في سباقَي قطر للموتو جي بي

فيراري تكشف عن اسم سيارتها لموسم 2021 وخطة كشف النقاب عنها قبل التجارب الشتوية
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تكشف عن اسم سيارتها لموسم 2021 وخطة كشف النقاب عنها قبل التجارب الشتوية

فرق الفورمولا واحد بصدد خوض محادثات حاسمة حول السباقات القصيرة في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فرق الفورمولا واحد بصدد خوض محادثات حاسمة حول السباقات القصيرة في البحرين

أحدث الأخبار

لوكا دي ميو: ألبين لا يمكنها تحمل "موسم سيء" في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

لوكا دي ميو: ألبين لا يمكنها تحمل "موسم سيء" في 2021

فرق الفورمولا واحد بصدد خوض محادثات حاسمة حول السباقات القصيرة في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فرق الفورمولا واحد بصدد خوض محادثات حاسمة حول السباقات القصيرة في البحرين

تسونودا يشرح استخدامه المبكّر لنظام "دي آر اس" في تجارب البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تسونودا يشرح استخدامه المبكّر لنظام "دي آر اس" في تجارب البحرين

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.