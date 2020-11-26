مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2020

في حين أنّ جائزة البحرين الكبرى كانت من المفترض أن تُقام مطلع الموسم الحالي، إلّا أنّ التغيّرات التي فرضها وباء كورونا أدّت إلى تغيير معالم الموسم بأكمله.

وستستضيف حلبة البحرين سباقَين متتاليين - لكن على مسارَين مختلفين، قبل أن تُختتم منافسات الموسم في أبوظبي.

وسيُقام السباق الأوّل نهاية الأسبوع الجاري على المسار الطبيعيّ لحلبة البحرين الدوليّة، بينما ستشهد نهاية الأسبوع المقبل استخدام المسار الخارجيّ القصير الذي سيشهد تحقيق أزمنة تحت سقف الدقيقة.

وعلى صعيد المنافسة ففي حين أنّ لقبَي السائقين والصانعين قد حُسما لصالح لويس هاميلتون ومرسيدس على التوالي، إلّا أنّ المنافسة في خطّ الوسط لا تزال على أشدّها، خاصة على المركز الثالث في بطولة الصانعين بين أربعة فرق متقاربة جدًا.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصّة التوقيت الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني التجارب الحُرّة الأولى 11:00 الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني التجارب الحُرّة الثانية 15:00 السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني التجارب الحُرّة الثالثة 11:00 السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني التجارب التأهيليّة 14:00 الأحد 29 نوفمبر/تشرين الثاني السباق 14:10

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة