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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى مدونة

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2022

تصل قافلة الفورمولا واحد إلى محطّتها الأوروبيّة الأولى لهذا الموسم من بوابة جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى على أرض الحصان الجامح فيراري.

مروان الوافي
من قبل:
مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2022

بعد سلسلة من ثلاثة سباقات خارج القارة الأوروبيّة وتحديدًا في الشرق الأوسط وأستراليا، تعود فرق الفورمولا واحد القارة العجوز لخوض أوّل السباقات الأوروبيّة لهذا الموسم على حلبة إيمولا العريقة.

وستستضيف سان مارينو الجولة الرابعة من هذا الموسم، وستكون عطلة نهاية الأسبوع الأولى بصيغة السباق القصير لهذا الموسم.

ذلك يعني الاقتصار على حصّة تجارب حرّة واحدة يوم الجمعة قبل التوجّه إلى التجارب التأهيليّة بعد الظهر، ومن ثمّ خوض السباق القصير يوم السبت، حيث تغيّرت صيغته هو الآخر لهذا الموسم ليحصل الثمانية الأوائل على النقاط وهو ما سيزيد من الحافز لخوض المعارك فيه.

ومن المنتظر أن نشهد معركة حامية جديدة بين فيراري وريد بُل في الأمام، حيث ستُحاول ريد بُل حلّ مشاكل الموثوقيّة التي نغّصت بداية موسمها حتّى الآن.

كما تُشير الأرصاد الجويّة إلى إمكانيّة تهاطل الأمطار في عطلة نهاية الأسبوع وهو ما سيُضيف بعدًا آخر لهذه الجولة المميّزة.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم

التاريخ

الحصة

التوقيت

الجمعة

22 أبريل/نيسان

التجارب الحرة الأولى

 11:30

الجمعة

22 أبريل/نيسان

التجارب التأهيليّة

15:00

السبت

 23 أبريل/نيسان

التجارب الحرة الثانية

10:30

السبت

23 أبريل/نيسان

السباق القصير

14:30

الأحد

24 أبريل/نيسان

السباق

13:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم

التاريخ

الحصة

التوقيت

الجمعة

22 أبريل/نيسان

التجارب الحرة الأولى

 14:30

الجمعة

22 أبريل/نيسان

التجارب التأهيليّة

18:00

السبت

23 أبريل/نيسان

التجارب الحرة الثالثة

13:30

السبت

 23 أبريل/نيسان

السباق القصير

17:30

الأحد

24 أبريل/نيسان

السباق

16:00
 
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