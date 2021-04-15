مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2021

على إثر تأثير جائحة كورونا بشكلٍ كبيرٍ على روزنامة العام الماضي، كانت جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى المقامة على حلبة إيمولا العريقة من بين السباقات المُضافة العام الماضي لتشكيل روزنامة الـ 17 سباقًا.

وعلى إثر إلغاء سباقي الصين وفيتنام، فقد توافر حيّزٌ زمنيٌ كبير لملئه في الروزنامة الحاليّة، وكانت إيمولا من بين الخيارات البديهيّة على إثر السباق المثير الذي قدّمته العام الماضي.

وينتظر الجميع معركة مثيرة أخرى بين ريد بُل ومرسيدس على إثر المنافسة الشرسة بينهما في الجولة الافتتاحيّة في البحرين، كما أنّ تصميم مسار إيمولا من الممكن أن يُرجّح كفّة ريد بُل.

أمّا على صعيد خطّ الوسط فإنّ المنافسة على أشدّها بين مكلارين، وفيراري، وألفا تاوري وحتّى ألبين.

يُشار إلى أنّ بعض التغييرات طرأت على جدول عطلة نهاية هذا الأسبوع من أجل تفادي تزامن حصص السبت مع جنازة الأمير فيليب في بريطانيا.

مواعيد العرض بتوقيت غرينتش

اليوم التاريخ الحصة التوقيت الجمعة 16 أبريل/نيسان التجارب الحرة الأولى 9:00 الجمعة 16 أبريل/نيسان التجارب الحرة الثانية 12:30 السبت 17 أبريل/نيسان التجارب الحرة الثالثة 9:00 السبت 17 أبريل/نيسان التجارب التأهيلية 12:00 الأحد 18 أبريل/نيسان السباق 13:00

مواعيد العرض بتوقيت مكة المكرمة

اليوم التاريخ الحصة التوقيت الجمعة 16 أبريل/نيسان التجارب الحرة الأولى 12:00 الجمعة 16 أبريل/نيسان التجارب الحرة الثانية 15:30 السبت 17 أبريل/نيسان التجارب الحرة الثالثة 12:00 السبت 17 أبريل/نيسان التجارب التأهيلية 15:00 الأحد 18 أبريل/نيسان السباق 16:00